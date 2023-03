Cambio la Universidad de Oxford por una cuenta de OnlyFans, ahora es rica y se jubilará a los 30 años

La modelo April Opal se volvió tendencia luego de confesar haber abandonado sus sueños de convertirse en investigadora de células madre para unirse a OnlyFans después de cumplir 18 años. Comentó que obtuvo calificaciones sobresaliente en sus exámenes y estaba en conversaciones con las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña. Sin embargo, ella optó por una ruta diferente y ha celebrado su primer aniversario en OnlyFans, convencida de que tomó la decisión correcta.

Aseguró que ahora trabaja siete días a la semana, pero considera que tiene libertad creativa. En cuanto a las finanzas, April señaló que no tuvo éxito de la noche a la mañana, y ha habido meses en los que ganó solo 15 mil pesos. "Quiero estar jubilada cuando tenga 30 años y estoy absolutamente encantada con mi decisión", aseguró en una entrevista con el diario Daily Star.

Su popularidad ha ido en aumento

Su cuenta de OnlyFans ha ido bien y ella espera crezca más. Antes de unirse a la plataforma, April había hecho un aprendizaje en marketing y había comenzado su propio negocio de entretenimiento infantil. Había trabajado en varios trabajos de tiempo completo, incluido un call center y en un estudio de fotografía de peluquería y maquillaje, además de trabajar en fiestas como animadora.

April dijo que la cuenta de TikTok fue lo que la proyectó, pues después de obtener 30 mil seguidores en su primer mes, pensó en encontrar una manera de ganar dinero con esto. Y ahí es donde entró la venta de contenido para adultos.

No duró mucho en la universidad

April también habló sobre su intento de ir a la universidad, aclaró que si bien era muy inteligente y estaba en planes con Oxford y Cambridge, se sintió diferente a los demás estudiantes y no encajaba.

“No podía pensar en hacer otra cosa ahora y no quiero volver a tener un trabajo normal, eso es seguro. No hay remordimientos de mi parte. No hay nada más valioso que tu tiempo. Y tengo todos los días para mí. No me malinterpreten, tengo que trabajar. Me levanto a las 5 am y trabajo hasta la medianoche casi todos los días respondiendo mensajes. La gente no ve ese lado, pero puedo levantarme y pasar dos horas en el gimnasio si quiero. Puedo pasar dos horas en la playa. Puedo hacer algunas compras o puedo ver a mis amigos, puedo hacer eso todos los días y no tengo que reservar nada fuera del trabajo”, concluyó.

