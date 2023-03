8M 2023 | Conductoras de Sale el Sol lanzan contundente mensaje: "Vamos vivas, fuertes y solidarias"

El 8 de Marzo (8M) se ha convertido en una significativa fecha para que las mujeres se manifiesten en todo el mundo por su derechos y libertades, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y este 2023 las conductoras del matutino de Imagen TV, "Sale el Sol", se unieron en una sola voz para lanzar un contundente mensaje: "Vamos vivas, fuertes y solidarias", con el que se unen a la lucha que se enfrenta en la actualidad en nuestro país ante la violencia.

El Día Internacional de la Mujer, que lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, se conmemoró por la ONU por primera vez en 1975 y dos años más tarde fue proclamado por su Asamblea, de acuerdo con la propia organización, "encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos".

Conductoras de Sale el Sol lanzan mensaje por el 8M 2023

Este miércoles 8 de marzo de 2023, en México ya se preparan las mujeres para salir a las calles y alzar la voz por todas aquellas que ya no están, las que sufren violencia ante sus parejas o cualquier hombre en sus vidas, y el derecho a decidir sobre su cuerpo, siendo las conductoras del matutino de Imagen las que destacaron en la pantalla chica por unirse para mandar un mensaje en contra del machismo.

"Este 8 de marzo seremos invencibles, no invisibles. No vamos a callarnos ni a escondernos. Somos más de 67 millones de mexicanas dispuestas a que nuestras voces se escuchen. 67 millones de mexicanas hartas de poner la otra mejilla, de ganar menos y trabajar más. No pedimos privilegios, pedimos equidad y respeto. Caminar sin miedo, crecer sin techos de cristal. Esta es nuestra hora, y este es nuestro llamado. !Vanos vivas, fuertes y solidarias! Con todas y para todas", fueron las contundentes palabras con las que este 8M 2023 comenzó el matutino.

En la pantalla se pudo ver a Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado, Mónica Noguera, Paulina Mercado, Gaby Crassus y Pamela Cerdeira, vestidas todas con alguna prenda morada, que representa la lucha de las mujeres por la equidad y justicia, y visiblemente inspiradas por las palabras que dieron a sus televidentes, en las que se unieron en una sola voz para mostrar la realidad que se vive en el país.

"Hoy no es un día para felicitar a las mujeres, hoy es un día para unirnos. Si van a felicitar a una mujer, felicitenla por sobrevivir en un país en el que hoy salen y no saben si van a regresar, un país machista, un país en el que hay que abrir los ojos", añadió Vega-Biestro, para luego darle voz a Alvarado, y a sus compañeros Alex Kaffie, periodista de espectáculos, y Gustavo Adolfo Infante, conductor.

Las conductoras de Sale el Sol se unen en una sola voz. Foto: IG @saleelsoltv

