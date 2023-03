VIDEO: Martha Julia enciende la red en ajustado bikini a sus 50 años

Martha Julia es una de las celebridades que en este 2023 llegó a los 50 años y sigue presumiendo cuerpazo de veinteañera. La guapa sinaloense conquistó a sus fans en Twitter con un coqueto video en el que confirma con los bikinis ajustados que presume son perfectos para destacar su silueta, imágenes con las que encendió la red con miles de "likes" y comentarios de sus admiradores.

La originaria de Culiacán, Sinaloa, celebró su cumpleaños 50 el pasado 24 de febrero. Debutó como actriz de telenovelas interpretando a Consuelo, la amante del famoso personaje Huicho Domínguez, interpretado por Carlos Bonavides, en el "El premio mayor" (1995). Dos años después volvió a dar vida al mismo personaje en "Salud, dinero y amor" (1997), y desde ese tiempo ya se destacaba por su curvilínea silueta.

Martha Julia conquista en ajustado bikini

"Qué tal el calorcito de hoy??", escribió Martha para acompañar el clip que ha causado furor en la plataforma del "pajarito azul", en la que suma casi 174 mil seguidores, con quienes se lució coqueta y arriesgada en un ajustado bikini negro con detalles de color en las orillas, conjunto que la hizo recibir más de 4 mil "me gusta" y cientos de comentarios en los que sus fans le llenaron e halagos.

La guapa actriz sinaloense, que en el 2004 fue parte de las celebridades que integró "Big Brother VIP 3", se confirma como una de las famosas que conquista con sus looks de playa, y una de las bellezas de la televisión que no teme a probar con atuendos atrevidos y arriesgados con los que deja ver mucho de su bronceada piel, y sobre todo presume su cuerpazo de veinteañera a sus 50 años.

Martha se robó las miradas en coqueto bikini. Foto: TW @marthajulia_

Luego de unos años dedicados a su familia, principalmente a su hijo, Martha regresó a la televisión en 2001, en la telenovela "Amigas y rivales" en la que dio vida a Margarita. "Soy tu dueña", de Nicandro Díaz González, "Cuando me enamoro", "Por ella soy Eva", "Corona de lágrimas", "Por siempre mi amor" y "A que no me dejas", son algunos otros de los proyectos por los que se le recuerda, y en lo que se ha confirmado como una de las mujeres más bellas de la farándula.

Durante cuatro años Martha Julia dejó su trabajo como actriz para dedicarse a cuidar a su hijo Richie, quien actualmente es un joven de 24 años. Además, la actriz procreó a su segunda hija con el actor Salvador Ibarra, que nació el 10 de mayo del 2014. Aunque al principio su relación parecía sólida y feliz, a los pocos años se separaron.

La actriz conquista en sus looks de playa o alberca. Foto: IG @marthajulia_

