Martha Julia cumple 50 años: 4 bikinis modernos con los que destaca su figura

La actriz Martha Julia es una de las celebridades que en este año llega al medio siglo. La guapa sinaloense está de manteles largos este viernes 24 de febrero, pues celebra su cumpleaños 50, y lo hace conservando una de las figuras más esculturales del medio del espectáculo, lo que confirma con los bikinis modernos que presume en sus redes sociales, que son perfectos para destacar su silueta.

Martha Julia López Luna, nombre completo de la artista, nació en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, el 24 de febrero de 1973). Debutó como actriz de telenovelas interpretando a Consuelo, la amante del celebre personaje Huicho Domínguez, interpretado por Carlos Bonavides, en el "El premio mayor" (1995). Dos años después volvió a dar vida al mismo personaje en "Salud, dinero y amor" (1997).

Martha Julia se luce en bikini y conquista

Luego de unos años dedicados a su familia, principalmente a su hijo, Martha regresó a la televisión en 2001, en la telenovela "Amigas y rivales" en la que dio vida a Margarita y compartió créditos con bellas famosas como Michelle Vieth, Ludwika Paleta y Adamari López. Otros de sus primeros melodramas fueron "Las vías del amor" (2002) y "Luciana y Nicolás" (2003), realizada en Perú.

Martha Julia derrocha estilo en bikini. Foto: IG @marthajulia_

En el 2004 fue parte de las celebridades que integró "Big Brother VIP 3". Trabajó en la telenovela "La madrastra", con el personaje de Ana Rosa, y fue hasta 2007 que le dieron el papel antagónico en "Destilando amor", con el personaje de Isadora. En 2008, fue co-protagonista en "Alma de hierro" con el personaje de Paty, bajo la producción de Roberto Gómez Fernández. Y durante el 2010 formó parte del elenco de "Niña de mi corazón", como Tamara, una de las villanas de la trama.

"Soy tu dueña", de Nicandro Díaz González, "Cuando me enamoro", "Por ella soy Eva", "Corona de lágrimas", "Por siempre mi amor", donde compartió escenario con Susana González y Guy Ecker, y "A que no me dejas" en su segunda temporada, son algunos otros de los proyectos por los que se le recuerda, y en lo que se ha confirmado como una de las mujeres más bellas de la farándula.

Se luce en modernos looks y conquista las redes. Foto: IG @marthajulia_

Presume cuerpazo con reveladores atuendos. Foto: IG @marthajulia_

Durante cuatro años Martha Julia dejó su trabajo como actriz para dedicarse a cuidar a su hijo Richie, quien actualmente es un joven de 24 años. Además, la actriz procreó a su segunda hija con el actor Salvador Ibarra, que nació el 10 de mayo del 2014. Aunque al principio su relación parecía sólida y feliz, a los pocos años se separaron.

La guapa actriz impone con su estilo. Foto: IG @marthajulia_

