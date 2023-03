La estrella de la UFC Maryna Moroz deslumbra a sus fans con tremenda foto

Maryna Moroz, estrella de la UFC, se volvió tendencia en Instagram tras publicar una foto en bikini. Recientemente, la luchadora ucraniana firmó un contrato exclusivo con Playboy, convirtiéndose en la primera luchadora de la UFC en hacerlo; Moroz expresó su emoción por la asociación, diciendo que estaba feliz de trabajar con una marca tan icónica y de tener una plataforma para compartir su contenido exclusivo.

Le llovieron halagos. Foto: @maryna_moroz_ufc.

A pesar de su reciente derrota en la UFC, Moroz ha ganado muchos seguidores en Instagram, en la actualidad tiene más de 111 mil. Moroz ha demostrado ser una sensación tanto dentro como fuera del octágono.

Siempre se vuelve tendencia

Además, un video anclado que tiene en su perfil de nueva cuenta se volvió viral, en él se le ve con un bikini mientras el agua caía sobre su cuerpo, "No he podido resistirme y he colgado este vídeo... Espero un montón de buenos piropos", se lee en la descripción. El post tiene más de 8 mil likes, mientras que su foto tiene más de 3 mil y cientos de comentarios.

Moroz ha declarado que su asociación con Playboy la ha hecho más "abierta" y ha cambiado todo en su vida. La luchadora, que antes era una persona muy cerrada, dice que ahora se siente más enérgica cuando comparte fotos.

Espera destacar más en la UFC

Aunado a su éxito en Instagram y su asociación con Playboy, Moroz es una luchadora muy talentosa en la UFC. A lo largo de su carrera profesional, ha ganado 11 de sus 15 peleas y ha ganado tres de sus últimas cuatro peleas. Aunque su último combate perdió por decisión unánime, Moroz sigue siendo una luchadora peligrosa y una de las favoritas de los fanáticos en la UFC.

Es una excelente peleadora. Foto: @maryna_moroz_ufc.

