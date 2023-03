Erik Rubín y Pablo Montero están en medio de la polémica y aún así unirán sus talentos en este proyecto

Erik Rubín lleva algunas semanas en el ojo del huracán, sobre todo desde que se confirmó la separación con Andrea Legarreta. Esto ha marcado el día a día de él y su familia, donde sus hijas parecen lucir ecuánimes ante lo que pasa con sus famosos padres. Por su parte, la conductora titular del programa "Hoy" sí que ha padecido públicamente la noticia, dando muestras de tristeza o depresión incluso cuando está a cuadro.

A pesar de esto, Rubín sigue adelante con la producción del evento que tendrá el 24 de marzo en la Plaza de Toros México donde presentará Cumbia Machine y Norteño Machine, rodeado de varios artistas reconocidos. Para sumar a estos, el ex Timbiriche confirmó este martes que se unirá al evento un personaje no menos polémico, éste será Pablo Montero, quien está en pleno proceso judicial por una acusación de abuso sexual.

Erik Rubín invita a Pablo Montero a su concierto

Desde el estudio de grabación que Erik Rubín tiene en su casa, esa misma que ha compartido con Andrea Legarreta al sur de la ciudad de México, el cantante y productor musical invitó a María León y Benny Ibarra a grabar algunos temas de Cumbia y Norteño Machine. Fue ahí donde reveló la noticia de Pablo Montero.

"Pablo Montero será el invitado especial de Norteño Machine, es otro aliado que se suma a la fiesta y apenas lo vamos a subir", indicó.

Luego de esto, abundó: "Pablo está muy prendido de hacer algo juntos, se venía platicando hace tiempo así que se quedará ya de fijo cuando se pueda, cuando tenga oportunidad se sube y otros se bajan del escenario".

Habla del dolor de Andrea Legarreta y conexión con Mía

A la par de la producción de su evento, Erik Rubín está de lleno trabajando con su hija Mía en la grabación de su álbum debut. Sobre esto, indicó qué encuentra en su primogénita.

"Viene ahorita lo de Mía, tenemos dos videos ya listos, el primero que se llama 'Diablo' y después otro tema donde hicimos un dueto que se llama 'Amor maldito'. Con ella produce ya unos boleros, pero igual la escuchas cantar en inglés y piensas que es por ahí, es una chica muy versátil, igual con norteño o grupero y es padre no limitarla", definió.

En tanto, al ser cuestionado sobre su relación y separación con Andrea Legarreta, refirió.

"Es algo que Andrea y yo ya habíamos platicado hace meses, ya lo veníamos trabajando ya lo habíamos asimilado y la parte difícil fue hacerlo público porque a la gente le gusta opinar o deducir. Se convierte en algo complicado porque aunque nosotros sabemos cual es nuestra verdad pues sí afecta a nuestro alrededor, mis hijas aunque lo saben pues sufren por nosotros porque piensan que esto nos debe de doler", expresó.

Para abundar en su reflexión, culminó con su aclaración de qué fase vive ahora con Andrea y sus hijas tras la separación.

"A mí ya se me hizo un caparazón muy grande y cuando empezaron estos comentarios con lo del Apio, en un principio me valió gorro y seguimos en el show. Y ahora la gente habla, es un constante, ya sé que así es. Todo ha sido bonito, nuestra relación con Andrea no ha habido cosas feas, hay un amor inmenso y es un poco feo que algo tan bonito en una decisión tan difícil que tomamos se convierta en un circo. Pero sabemos quiénes somos", determinó.

