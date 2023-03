Ángela Aguilar presume el éxito en la Plaza de Toros México y contesta a las críticas

Ángela Aguilar no le hace caso a sus detractores, pues ella sigue trabajando y teniendo mucho éxito, así lo demostró con su última publicación en redes sociales en donde presumió el lleno que tuvo su concierto en la Plaza de Toros México, lugar que supuestamente no había logrado vender todos los boletos. De esta forma, la cantante contesta a todas las críticas que han surgido en las últimas semanas debido a su actitud.

Después de que se especulara que la familia de Pepe Aguilar no había vendido boletos para "Jaripeo sin fronteras" en uno de los más importantes recintos para el género del regional mexicano, la dinastía y el propio lugar anunciaron por medio de sus redes sociales que habían hecho sold out, asimismo, mostraron algunas fotografías en las que enseñaron que todos los lugares estaban ocupados y que muchas personas disfrutaron de su show.

Ángela Aguilar presume su éxito en la Plaza de Toros

Este lunes, 6 de marzo, la joven intérprete de 19 años tomó sus cuentas oficiales como Instagram y Twitter, para subir varias imágenes de lo que se vivió la noche del sábado, en donde se presentó junto a su papá y su hermano Leonardo Aguilar, quien también es parte del espectáculo. La cantante de "En Realidad" presumió que la Plaza de Toros estuvo llena, por lo que muchos de sus admiradores lo tomaron como una forma de contestar a las críticas.

La menor de la Dinastía Aguilar escribió en la publicación "El espectáculo más grande de México en la plaza de toros más grande del MUNDO gracias gracias gracias", junto a emojis de corazón y estrellas. Como era de esperarse, recibió el cariño de sus millones de admiradores, quienes le dejaron mensajes de apoyo y celebraron su éxito a tan corta edad. "Te felicito Angelita por tu entrega, tu talento tu belleza, no cualquiera llena esa plaza por eso hay tanta envidia tú mereces el éxito", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, no se salvó de las críticas, pues muchos aseguran que se regalaran boletos en la radio y la televisión para que "Los Aguilar" pudieran llenar el lugar. "Pues no que no lo iba a llenar?, photoshop?", "Regalaron boletos casi la mitad, solo así" y "Con boletos regalados cualqueria puede", destacan en la sección de comentarios, pero también aquellos que recuerdan su polémico comentario en el que aseguró que es 25 por ciento argentina: "Seguro es la bombonera en Argentina" y "Esperemos @AngelaAguilar__ que te lleves un poquito de México a tu argentina querida!!".

En los últimos meses, Ángela Aguilar ha recibido muchos ataques debido a sus polémicos comentarios, y también los de su familia familia, ya que al tratar de defenderla la han perjudicado. De a cuerdo a muchos usuarios de redes sociales, el descontento del público se está viendo en las entradas a sus conciertos, pues poco a poco se ve menos gente en las butacas y cada vez aumentan los comentarios negativos en sus redes oficiales.

