Es la serie más exitosa de Netflix en 2023 y te va atrapar, pero el poder en Estados Unidos no quiere que la veas

Netflix cuenta con diversas series que han causado revolución a nivel mundial, entre ellas son inolvidables títulos revolucionarios como “La casa de papel”, “Stranger Things”, u “Orange is the new black”, pero luego de que ganó seis estatuillas en los premios Oscar 2023, la famosa plataforma ha decidido que no puede dar freno a estos éxitos.

Es de recordar que uno de sus últimos éxitos masivos en cuestión de series fue el de “Merlina”, creada por Alfred Gough y Miles Millar, éxito protagonizado por Jenna Ortega en el papel principal, sin embargo, ahora ha llegado a Netflix una serie que se ha posicionado como la más exitosa desde “Wednesday” (estrenada el 16 de noviembre), por lo tanto, es la más exitosa en 2023.

Hablamos de “El agente nocturno”, misma que se estrenó el 23 de marzo de 2023 y de inmediato se colocó dentro del Top 10 de Netflix, manteniendo este lugar invicto aún una semana después de su lanzamiento, es así que se ha consolidado además como la producción no. 1 en las listas de series de TV en inglés, esto debido a que ha acumulado 168.71 millones de horas vistas.

La serie que el gobierno de EUA no quiere que veas

Se trata de un emocionante thriller de acción creada por Showrunner y producida por Shawn Ryan en compañía de MiddKid Productions. La trama se encuentra basada en la novela de Matthew Quirk del mismo nombre, misma que es considerada un éxito entorno a las historias de misterio y política, pues su trama tiene que ver con el máximo recinto de poder en Estados Unidos y las fragilidades de este, es decir, la Casa Blanca.

“El agente nocturno” es una serie presentada a través de una sofisticada historia de intriga y acción sobre un agente del FBI de rango bajo que trabaja en el sótano de la Casa Blanca, al lado de un teléfono que nunca suena... Hasta que una noche recibe un llamado que lo conduce hacia una trepidante y peligrosa conspiración que se extiende hasta el mismísimo despacho presidencial.

Es de destacar que su realizador, Shawn Ryan, ha gestado un thriller de espías que ha causado conmoción a nivel internacional, por lo la gente quiere ver más, con un elenco estelar encabezado por Gabriel Basso, Luciane Buchanan y Hong Chau, por lo que la plataforma de streaming, Netflix, ya ha firmado para su segunda temporada, noticia que sin duda ha causado felicidad en sus millones de espectadores.

