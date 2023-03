Renata Notni subió la temperatura con profundo escote

Fuente: Instagram @rennotni

La actriz y modelo Renata Notni conquista las redes sociales cada vez que se muestra luciendo su hermosura y estilizado cuerpo. Su estilo y elegancia le han permitido imponerse entre las figuras de la alta moda y así ser uno de los rostros de reconocidas marcas de productos de belleza y diseñadores exclusivos.

La joven de 28 años es conocida por haber integrado el reparto de varias películas, series y telenovelas que pueden encontrarse en la plataforma de streaming Netflix. Su fama también se acentuó por ser la novia del actor Diego Boneta, protagonista de la película “Rock of Ages”, junto a Tom Cruise, y de la serie biográfica “Luis Miguel”. Juntos conforman una de las parejas mediáticas más queridas del ambiente y de Instagram.

Renata Notni nació en Cuernavaca, desde donde comenzó a construir el camino que hoy la tienen como una estrella que brilla con luz propia. En su cuenta de Instagram suma más de 5 millones de seguidores, transformándose así en una influencer para mujeres de muchas generaciones que ven en la actriz una inspiración a la hora de elegir un look para cualquier tipo de ocasión.

En las últimas horas, Renata Notni volvió a subir la temperatura de las redes sociales. En esta oportunidad lo hizo con un outfit total white que acentuó su brillo ante las cámaras. “Hoy cumplo 3 semanas con este look.. Qué piensan del cambio?”, escribió junto a un par de fotografías y haciendo foco en su corte de cabello.

Los espectadores no tardaron en aprobar su vestimenta y hermosura. Hasta el propio Diego Boneta le comentó “La más hermosa”, pero no fue el único. Sus seguidores le dejaron más de 100 mil likes y halagos como “Todo te queda hermoso”, “Te ves guapísima”, “Divina”, “Demasiado hermosa”, “Te queda divino”, “La más guapa” y “Eres perfecta”, entre otros. No quedaron dudas de que la joven modelo atraviesa su mejor momento.

