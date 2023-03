No creerás cuáles son las actitudes de Marc Anthony que más molestan a Nadia Ferreira

Hace poco, en el mes de enero del presente año la bella pareja entre Marc Anthony y la joven modelo Nadia Ferreira decidieron comprometerse y contraer matrimonio con una hermosa celebración en Miami con muchos invitados famosos que disfrutaron del enorme festejo entre las reconocidas figuras.

Poco tiempo después la reciente pareja declaró a través de sus redes sociales oficiales la llegada de su primer hijo, por lo que oculto muy bien su embarazo hasta que pudo hacer público la noticia. Por lo que Marc ha estado muy presente con su esposa, cuidándola y brindándoles lo mejor a ambos.

La feliz pareja disfrutando de su primer hijo. Fuente: Instagram nadiatferreira

Nadia Ferreira ex finalista de uno de los certámenes de belleza más famosos Miss Universo se encuentra muy feliz por la llegada de su primer hijo por lo que estaría pasando por algunos cambios en su rutina diaria que le permitirían cuidar mejor a su primogénito hasta su llegada y Anthony estaría muy involucrado.

Aparentemente entre los cambios de la modelo paraguaya de apenas 23 años están que no podría acompañar más a su esposo a sus giras porque no puede viajar en avión ya que se encuentra muy cerca del fin de su embarazado, además no puede realizar la actividad física que tanto le entusiasma que es sky.

Estas son las actitudes que molestan a Nadia Ferreria de Marc Anthony:

Nadia Ferreira, tendría algunos problemas con su esposo. Fuente: Instagram nadiatferrerira

Todos estos cambios que ha tenido que realizar Nadia en su embarazo por sugerencia de su médico están muy presentes para Marc Anthony que intenta controlar permanentemente a su esposa con todo lo que debe hacer y esto al parecer podrían ser algunas de las actitudes que le molestarían a la joven modelo.

