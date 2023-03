Vanessa Claudio derrocha elegancia con top y falda entubada en tono arena

En esta primavera muchas son las tendencias que se han posicionado como las favoritas de las famosas, siendo los looks total black y aquellos que tienen aberturas algunos de los que más pululan en redes sociales. Curiosamente, a pesar de que la primavera se caracteriza por ser la estación más colorida del año, en este 2023 los looks monocromáticos han recobrado popularidad, pues así como hay actrices que quieren incluirse en el trend del Colour-Blocking, hay conductoras que como Vanessa Claudio prefieren optar por conjuntos que únicamente hacen uso de una tonalidad.

Hablando concretamente del atuendo de Vanessa Claudio, hay que destacar el hecho de que eligió un conjunto entubado en tono arena a pesar de que, en esta época de calor, los atuendos en la gama nude no serán los más pedidos, cuestión que de hecho se puede aprovechar para resaltar en algún evento especial, tal y como hizo esta tarde la exreina de belleza puertorriqueña durante la última emisión de "Al Extremo".

En este programa televisivo, Vanessa Claudio se ha dejado ver con diferentes atuendos que ayudan a definir su estilo, el cual además de inclinarse por los trends más fashionistas, siempre busca adherir detalles que le permitan resaltar sus atributos físicos, tales como escotes, aberturas o transparencias.

De ahí que en esta ocasión, la presentadora de 39 años de edad haya elegido usar un elegante conjunto look que demuestra que la elegancia no está peleada con la sensualidad y que el hecho de salir de la línea de las novedades de la moda no te convierte en una persona "fuera de onda".

Vanessa Claudio irrumpió con las tendencias de moda al revivir los tonos nude / IG: @alextremotv

Complementado con los accesorios correctos, un look en tono nude puede volverse en un clásico que puedes aprovechar durante toda la época del año, ya que mientras en una temporada puedes optar por añadirle joyería de perlas, en otra puedes usar un esmalte colorido que le de un contraste a tu atuendo final, tal y como hizo en esta ocasión Vanessa Claudio.

De hecho, algo que caracteriza el estilo de la exreina de belleza es el hecho de que es una fanática de los atuendos nude, ya que en diversas ocasiones se ha dejado ver con prendas de ropa que retoman tonalidades como el beige, camel y, por supuesto, arena, color con el que esta tarde se posicionó como una de las mejor vestidas de redes sociales.

Así, utilizando una falda de lápiz y un crop top a juego con una abertura en el centro del escote, quien fuera conductora de "Venga la Alegría" se robó los suspiros de los televidentes, los cuales en más de una ocasión han aprovechado las redes sociales para mandarle elocuentes halagos a la exmodelo.

