VIDEO | Laura León lamenta partida de su amiga Irma Serrano y revela cómo desea su funeral cuando muera

La vida de Irma Serrano estuvo llena de personajes que marcaron para bien o para mal su devenir como artista y figura del medio del espectáculo. Como un ser que nunca pasó desapercibido, "La Tigresa" también contó con amistades en el medio que, a horas de su partida, han refrendado la importante figura que significó.

Una de estas personas es Laura León, la famosa cantante y actriz que en la década de los años 90 protagonizara "Dos Mujeres, un camino", a lado de Erick Estrada y Biby Gaytán. La Tesorito, dicharachera como ella sola, platicó con los medios de comunicación y recordó su amistad con Irma Serrano a quien le envió amor con toda resignación.

Se despide de su Tigrita

Con profundo cariño y la alegría que le caracteriza, Laura León fue breve pero bien intencionada en sus palabras. Al ser cuestionada, precisó comentarios positivos hacia la memoria de Irma Serrano y fue a algunos recuerdos de su amistad.

"Mi Tigrita querida, ahí vamos a estar siempre con una gran amiga. Ya tiene tiempo que no hablaba con ella porque ya no le pasaban el teléfono, ya no agarraba la onda, no fue de maldad", indicó.

Luego de esto, añadió que nunca le aceptó regalos: "Tuvimos la oportunidad de convivir con este público maravilloso. Nunca me gustó que me regalara nada y mira que era espléndida, pero yo me ofendía", dijo.

Laura León ya piensa en su muerte

Y como el tema estaba en el aire, Laura León fue cuestionada sobre qué pensaba de un posible funeral para cuando ella parta. Ante esto y con toda tranquilidad, respondió algo acorde a su personalidad.

"¿Mi funeral, tesoros? pienso que vida nada te debo, vida estamos en paz. Mi funeral sería normal, bien persas todos", indicó riendo Laura León.

Sin dejar pasar el momento, remató: "Bueno tesoros, así es la vida. Por qué espantarnos y por qué sentir ñañaras, venimos y nos vamos cuando menos lo pensamos"

