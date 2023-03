The World is a Vampire: festival que mezcla de rock y lucha libre

The Smashing Pumpkins encabezan la primera edición de The World is a Vampire, un festival que mezcla de rock y lucha libre, organizado por Ocesa y el propio guitarrista de The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, quien es un fiel admirador de esta disciplina, por eso las juntó porque considera que no hay mejor crossover.

“Lo que la gente necesita entender que la lucha libre es una de las últimas cosas rebeldes que quedan en el mundo que no está controlada por gente corporativa. Es más, ésta es más rock and roll que el propio género. Entonces estos dos mundos deberían recibir respeto por seguir siendo del pueblo”, afirmó el guitarrista.

Corgan creció en Chicago, Estados Unidos, una ciudad con gran presencia mexicana, por lo que las luchas siempre estuvieron presentes en su vida, aunque no la entendió hasta que entró a la lucha profesional de su país. Desde entonces es un fiel promotor de ésta. Además, al ver que cada vez hay menos festivales de hard rock, supo que encabezar un festival de esta dimensión era necesario.

“La idea es crear un festival de música verdaderamente alternativo, porque como mucha gente sabe, los festivales musicales más famosos de América ya no son festivales alternativos, aunque así es como empezaron. Sí. Ahora son básicamente pop. Y no estoy aquí para menospreciar el modelo de negocio, pero sé que hay muchas bandas de rock alternativo”, detalló.

Corgan escogió la CDMX para arrancar este festival porque es el lugar que más escucha la música de The Smashing Pumpkins, además sabe la importancia de este deporte para el país. Entre los luchadores que se enfrentarán por el campeonato estelar están El Vampiro Canadiense y Kerry Morton, representantes de la AAA y NWA.

DATOS

Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light son algunas de las bandas que completan el cartel

Corgan dijo que de ser luchador se llamaría “Vampire 2”, en tono de broma

Es aficionado también de “La Parka”

LSN

