"Contra las cuerdas", una serie que visibiliza a las mujeres que practican lucha libre

La lucha libre es un deporte con casi 90 años de historia, sin embargo, fue hasta finales de los 80 que se le permitió a las mujeres subir al ring para practicarlo. Han pasado más de 20 años de esto y para algunas sigue siendo igual de difícil dedicarse a esta profesión, por eso la escritora Carolina Rivera decidió visibilizar esta disciplina en la serie “Contra las cuerdas”.

Este proyecto también destaca porque es una producción con gran número de talento femenino, porque como mujer, Rivera siente la responsabilidad de abrirle las puertas a más colegas, ya que sólo así es cómo van a ganar experiencia.

“Muchos creen que debes escoger al mejor profesionista, pero tienes que tener la capacidad de evaluar a una mujer de una manera diferente, porque no reciben las mismas oportunidades que un hombre, entonces me gusta darles el apoyo y aprender también de ellas”, afirmó.

Por esta razón, prefiere trabajar con muchas mujeres, tan sólo de un equipo de 350 personas, 206 fueron mujeres, repartidas en todos los departamentos, lo que hizo más disfrutable desarrollar esta historia de luchadoras.

“Escribir el guion fue un proceso muy interesante y conmovedor, aprendí mucho de toda la gente con la que hablé, me divertí y sobre todo me quedé con un compromiso, porque no es un medio fácil para las mujeres en México; de todas esperan cosas nuestras familias, como que te dediques a algo más femenino. No es exactamente la profesión que una papá o una mamá querría para su hija y nos enteramos de historias de luchadoras que tuvieron que enfrentarse no sólo a sus papás, también a sus maridos e incluso a sus hijos”, contó Rivera.

Escogió como escenario el barrio de Iztapalapa. (Créditos: El Heraldo de México)

Estos retos los plasmó en los distintos personajes qué hay en la serie, no sólo en la trama central de la protagonista “Ángela”, a la que da vida Caraly Sánchez, sino en el de todas las participantes, quienes están dispuestas a pelear para vencer sus propios problemas, como convivir con un marido abusivo o la falta de autoestima.

“Me interesaba hablar sobre cómo todas estas mujeres están viviendo realidades muy distintas y de alguna manera pueden enfrentar estos problemas a partir de este deporte. Entonces como la lucha libre les regresa a ellas un poco de esa seguridad que les hace falta para enfrentarse a esos retos, pronto eso se convierte en algo muy inspirador, no sólo para las mujeres que están ahí, sino para todas las que las vemos”, agregó.

Escogió como escenario el barrio de Iztapalapa porque considera que este es un lugar semillero de talentos, además el mismo paisaje de la zona impulsa el apoyo a las mujeres, el cual también es tangible con las distintas organizaciones qué hay e iniciativas como los murales que están pintados en las calles y que retratan la lucha femenil.

“Angela” es una mujer que pasó seis años en prisión por un crimen que no cometió.

Cuando sale, descubre que su hija no la respeta, pues admira a la luchadora del momento.

Para ganarse su amor y confianza, decide subirse al ring y enfrentar a su rival.

Sin embargo, fueron las luchas las que la separaron de su padre.

206 mujeres trabajaron en esta historia.

25 de enero estrena en Netflix.

PAL