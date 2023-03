La hija mayor de Marco Antonio Solís paralizó la red con ajustado top y biker

Beatriz Solís es una cantante e influencer que es conocida por ser la primera de las hijas de Marco Antonio Solís, con quien tras muchos años puede disfrutar de tener una gran relación y de quien ha decidido seguir los pasos en la industria de la música. Debajo del escenario, por su parte, disfruta de fama en redes sociales, donde sus fieles la aclaman por su talento y sobre todo por su belleza.

Beatriz Solís se dedicó la música y ha seguido sus pasos. Ha lanzado varios discos a lo largo de su carrera, y sus últimos sencillos son Mi Nueva Historia’ y Llévame, ambos en 2019 y Vete Vete, en 2021, todos siendo parte del nuevo repertorio de la artista que va rumbo a cumplir 34 años.

Beatriz Solís posando. Fuente: Instagram

Si bien en la vida del clan Solís parece no haber asperezas, la misma Beatriz confesó que cuando era una adolescente no tenía una buena relación con Marco Antonio, debido a que la separación con su madre no había sido buena por comentarios sobre infidelidad de parte del “Buki”, pero con el tiempo esos problemas se pudieron resolver y disfruta también de tiempo con sus medias hermanas, fruto del amor de su padre y Cristian Salas.

Jugando con su cabello, Beatriz Solís cautivó a sus seguidores

En la actualidad Beatriz Solís es una de las artistas de las que su carrera es aplaudida y no por ser portadora de un apellido tan querido como el del Buki, sino porque ha podido ganarse su propio club de fans que no la dejan de apoyar e incentivan a más.

La también hija de Beatriz Adriana, se mostró recientemente en su faceta de influencer para jugar con su cabello con un acalorado look de entre casa: Biker y top deportivo, que usó para dejar claro que su cuerpo necesita de gimnasia también.

