Ángela Aguilar deslumbra con su belleza natural y arriesgado escote bajo

Ángela Aguilar vuelve a confirmar que no necesita de una gran producción para cautivar a sus millones de fanáticos en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde ha dado detalles de sus días de descanso en la playa, la joven cantante deslumbró a sus admiradores con su belleza natural y vistiendo una coqueta blusa de arriesgado escote bajo con la que se llevó todas las miradas.

La hija más pequeña del cantante de música ranchera, Pepe Aguilar, es una de las jóvenes en el medio artístico que impone con su estilo para vestir, convirtiéndose en un referente de moda, lo que confirma con los atuendos que deja ver en sus redes sociales, que reciben miles de "likes" y elogios, pues "angelitos", como llama a sus seguidores, nunca pierden la oportunidad de recordarle lo mucho que la admiran.

Ángela Aguilar se luce al natural y conquista

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la nieta de las estrellas del Cine de Oro, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, compartió con sus 9.1 millones de seguidores una foto en las historias, en la que se dejó ver posando frente al espejo y luciendo un atuendo casual y juvenil, perfecto para disfrutar de una noche de descanso en Acapulco, en donde se encuentra desde la semana pasada acompañada de su familia.

Ángela impone moda entre las jóvenes con su coqueto estilo. Foto: IG @angela_aguilar_

Aunque no utilizó ninguna frase para acompañar la postal, y no se puede saber cuántas reacciones ha conseguido, estamos seguros de que han sido miles los corazones que le han hecho llegar, pues una vez más se corona como reina de estilo y referente de moda para las más jóvenes, luciendo jeans entallados y una blusa azul marino con calado en la parte superior, pieza que destaca por su arriesgado escote bajo.

La intérprete de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven" volvió a confirmar que es una de las famosas que no teme a probar con diversos estilos, pues aunque se ha destacado en sus shows por sus vestidos de diseños tradicionales con bordados elaborados por artesanos mexicanos, también ha dejado ver que cuando se trata de looks casuales es una de las favoritas.

Deslumbra con su belleza al natural. Foto: IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar, de 19 años, es una de las artistas más importantes del género regional, pues a su corta edad ya ha recibido decenas de reconocimientos, y ha destacado con sus participaciones en importantes entregas de premios, lo que la ha llevado a ser reconocida a nivel mundial, y no sólo destaca por su talento en los escenarios, también por su forma de vestir con la que impone moda para las más jóvenes.

