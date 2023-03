Galilea Montijo: así era la humilde vida de la conductora antes de saltar a la fama en “Hoy”

Actualmente, Galilea Montijo es una de las máximas celebridades de la farándula y gracias a su trabajo puede vivir una vida más que cómoda y rodeada de lujos, sin embargo, esto no siempre fue así pues antes de saltar a la fama vivió en carne propia fuertes carencias por lo que en esta ocasión te diremos cómo es que fue la humilde vida de la querida presentadora de “Hoy” antes de ser toda una estrella.

El nombre completo de la querida presentadora es Martha Galilea Montijo Torres, nació el 5 de junio de 1973 en Guadalajara, Jalisco y aunque no le gusta hablar mucho de su infancia se sabe que desde muy pequeña sufrió el abandono de su padre y este hecho tuvo una gran repercusión en sus siguientes años de vida pues ante la falta de dinero su madre tuvo que trabajar de sol a sombra para poder mantenerla por lo que era cuidada por su abuela materna, quien se convirtió en su segunda madre.

Así lucía Galilea Montijo durante su infancia. Foto: Especial

En distintas ocasiones Galilea Montijo ha referido que más de una vez faltó la comida en la mesa de su casa y con lágrimas en los ojos ha recordado que en alguna ocasión le prometió a su madre, frente al refrigerador vacío, que trabajaría muy duro para que nunca les volviera a faltar nada y fue así como encontró la motivación necesaria para salir adelante.

Galilea Montijo ha referido que atravesó fuertes carencias durante su infancia y adolescencia. Foto: Especial

Por otra parte, Galilea Montijo también ha referido que, durante su adolescencia, debido a su situación económica, compraba su ropa en la paca de un famoso tianguis de Guadalajara, Jalisco, no obstante, ha señalado que ella misma la modificaba por lo que podía derrochar estilo sin tener que gastar mucho dinero.

Así lucía Galilea Montijo antes de ser toda una estrella de la televisión. Foto: Especial

Es importante señalar que en distintas ocasiones, Galilea Montijo ha referido que pese a las carencias económicas que vivió pudo tener una infancia y adolescencia feliz, además, su madre se encargó de brindarle la oportunidad de estudiar hasta la universidad, la cual no pudo concluir debido a que en 1993 saltó a la fama luego de ganar un certamen de belleza que le abrió las puertas del espectáculo de par en par y desde entonces la querida conductora no ha hecho otra cosa más que acumular éxito tras éxito.

Galilea Montijo saltó a la fama en 1993. Foto: Especial

Tras alcanzar la fama, la situación económica de Galilea Montijo también mejoró de manera considerable y gracias a ello pudo cumplir su palabra de brindarle una mejor vida a su familia, además, debido a que sabe de carencias también se ha encargado de brindarle ayuda a distintas personas en situaciones vulnerables y siempre se muestra dispuesta a ayudar en causas sociales por lo que este hecho le valido ser reconocida por el público mexicano.

Galilea Montijo logró convertirse en una de las máximas celebridades de la farándula. Foto: IG: galileamontijo

Como se mencionó antes, actualmente, Galilea Montijo figura como una de las máximas celebridades de la farándula y puede llevar una vida tranquila, no obstante, esto no significa que se permita dejar de trabajar pues sigue llevando una vida llena de trabajo ya que es una de las celebridades más solicitadas de la farándula, además, tiene distintos emprendimientos que requieren de su atención en todo momento, por lo que no cabe duda que la querida conductora de “Hoy” es un gran ejemplo de trabajo, disciplina y superación.

