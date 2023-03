VIDEO | Paola Rojas revela la relación que lleva con Zague y cómo cuida a sus hijos de los chismes

Como una mujer que ha enfrentado retos en su vida laboral y personal, Paola Rojas se mostró reflexiva y consciente del proceso de sanación que ha llevado adelante desde que se separó de Luis Roberto Alves "Zague", todo debido al escándalo que se dio a conocer hace años con las fotografías íntimas del ex futbolista mexicano.

Ante esto y al paso del tiempo, Paola aceptó que ser una figura pública tiene un costo a pagar y se destaca, como las lágrimas que mostró recientemente a causa de unas palabras de Natalia Téllez.

De igual forma, no sólo en sus entornos cercanos, sino también al desarrollar su vida en lugares masivos. Con voluntad y mucha capacidad de aprender de lo vivido, Rojas indicó que todo esto le ha servido para llevar adelante su relación de padres con su ex pareja, misma que definió puntualmente.

Así es la relación con de Paola con Zague

Durante el evento desarrollado por una casa editorial, donde se invitó a diversas personalidades femeninas del mundo del espectáculo y empresarial, Paola Rojas expresó cual es el momento actual que vive su relación de padres y ex pareja con Luis Roberto Alves "Zague".

"Tengo por fortuna una buena comunicación y una buena relación con el papá de mis hijos (Luis Roberto Alves 'Zague'), nos tenemos cariño, nos tenemos respeto y compartimos una responsabilidad muy hermosa, la más al menos para mí, que es la crianza de los hijos", indicó a los medios.

Luego de esto, Paola continuó definiendo qué labor hacen juntos ella y Zague.

"Y a partir de esa comunicación estamos construyendo esto, un entorno adecuado para ellos donde de repente habrá que jalarlos, pero un trabajo que hacemos juntos", dijo.

Para rematar, acotó brevemente cómo es la presencia del comentarista deportivo.

"Es un papá muy cercano y muy presente", culminó.

Sus hijos crecen muy bien, pero así los cuida

Para la fortuna de ella, como madre de dos jovencitos de 11 años, Paola Rojas refirió el tipo de cuidados que les brinda y cómo esto le ayuda a ella a avanzar como mujer. Fue así que indicó que tiene una relación muy cercana con sus hijos, a quienes les explica qué pasa en torno a ella y su papá, esto dirigido a que entiendan los dimes y diretes que se puedan decir de su vida y el acceso a la información que ellos tienen en redes sociales.

Para rematar, definió cómo se siente en su faceta de mujer y madre.

"Ahora estoy sanando otras cosas y mi vida no es miel sobre hojuelas, cosas a procesar porque hago un trabajo interior y quizá me ves tranquila. Sé que inspiro a mujeres, mi responsabilidad es estar equilibrada para enviar un mensaje equilibrado, pero no quiere decir que no me tambalee, pero por fortuna me levanto y me ayuda mi red de apoyo. No soy la reina Zen, eso nos toca, ser felices y eso se construye con voluntad". describió.

