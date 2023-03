¡No deja la mansión! Erik Rubín no se ha ido de la casa de su ex Andrea Legarreta: "No me quiero salir”

El gremio del espectáculo ha estado colmado de diversas separaciones, específicamente entorno a diversos artistas que aparecen en la televisión, pues recientemente se ha sabido de la ruptura amorosa de Tania Rincón y Daniel Pérez, o la de Galilea Montijo y Fernando Reina, sin embargo, la más polémica y primera en rebelarse fue la que ocurrió entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes durante más de dos décadas se consolidaron como un ejemplo a seguir respecto al amor de pareja.

Los papás de Mía y Nina Rubín revelaron que llevaban cinco meses separados, como era de esperarse, esta confesión generó todo tipo de comentarios en sus fans, muchos de los cuales aseguraron que con esta ruptura ya no podrían creer en el amor. Entorno a la separación recientemente Erik Rubín ha confesado que su quiebre amoroso con la conductora se generó en buenos términos.

Erik Rubín y Legarreta viven aún juntos

Dentro de este cobijo de cordialidad es que se sabe que los famosos seguirán trabajando juntos en algunos proyectos y negocios que ya compartían, pero esto no es todo lo que sigue brindando esperanzas a sus fans, pues es de recordar que cuando el aviso de separación se dio a conocer, Legarreta no descartó la posibilidad de que en un futuro ella y el papá de sus hijas puedan retomar su relación.

En este contexto, ahora es el famoso cantante de “Con todos menos conmigo” ha dado de qué hablar luego de que reveló algo que generó sorpresa entre sus fans al saber que la expareja sigue viviendo junta. Es de recordar que recientemente trascendió información que daba descripción de lo lujosa que era la casa de la familia Rubín Legarreta, sin embargo, las comodidades del inmueble no son el motivo por el cual el famoso cantante no se quiere ir de la casa.

Erik Rubín no se quiere ir de la casa donde vive con Legarreta y sus hijas

Esta información ha salido a la luz luego de que el cantante que formó parte de una de las bandas juveniles más exitosas de México (Timbiriche) dio a conocer en entrevista con Maxine Woodside, de 74 años de edad, que por el momento sigue habitando la misma casa que su expareja.

“No he salido (de la casa), está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir”, aseveró el exitoso cantante y productor musical de 52 años de edad.

El papá de Mía y Nina reveló que por indicación de su terapeuta debe abandonar la casa que comparte con la conductora de Hoy, de 51 años de edad, sin embargo, dio a conocer que en el fondo él no quiere marcharse del espacio que durante tantos años fue su hogar.

