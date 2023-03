K-Pop: iKON, TXT, TWICE, Super Junior, NCT Dream podrían venir a México en 2023

México pinta para ser una de las principales ciudades y paradas para los conciertos K-Pop 2023, y es que varios artistas surcoreanos saldrán de gira este año y nuestro país podría ser uno de sus destinos. En redes sociales circulan varios rumores de los grupos que podrían llegar en el año.

Y, aunque algunos ya nos han visitado, para otros idols será su primera vez en la CDMX. Las promotoras nacionales han apostado a lo grande para traer los mejores eventos desde Corea del Sur, pues el fenómeno crece cada vez más y la demanda es aún mayor, por lo que debes ahorrar si no te los quieres perder.

En lo que va del año y finales de 2022, ya se han presentado artistas como Super Junior, NCT 127, Oneus, DPR, Jay B de GOT7, Just B, (G)I-DLE, Lapillus y más.

Estos artistas K-Pop podrían regresar y venir por primera vez a México

Recintos como la Arena CDMX, el palacio de los Deportes, Pepsi Center y el Auditorio Blackberry, han sido los escenarios para las estrellas K-Pop que han venido. Ahora se suma el Foro Sol con BLACKPINK, el primer grupo en presentarse ahí, luego de que Super Junior pintara de azul el Estadio Azteca.

Para el resto del 2023, ya suenan nombres como TXT, quien podría venir al festival KAMP o en solitario, también NCT Dream, pues otra de las subunidades ya vino a México. Super Junior podría regresar nuevamente con una subunidad o un nuevo evento a finales de año.

TWICE también repetirá su visita con su nueva gira, iKON podría venir por primera vez y los rumores cobran cada vez más fuerza, aunque no hay nada confirmado. Adempas, el Festival KAMP ya es casi un hecho, aunque la fecha y la alineación no ha sido revelada.