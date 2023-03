Tania Rincón: el diminuto vestido con el que robó suspiros desde el programa Hoy

Para nadie es un secreto que Tania Rincón del "programa Hoy" se ha consolidado como una de las grandes figuras del espectáculo gracias al excelente trabajo que ha realizado como conductora en distintos proyectos de Televisa y TV Azteca, las dos televisoras más importantes del país.

Además de brillar en la pantalla chica, la famosa nacida en La Piedad, Michoacán, también goza de una endiable fama en las redes sociales y para muestra de ello basta con revisar su perfil en Instagram, en donde cuenta con más cuatro millones de seguidores.

Fue precisamente en esta red social en donde la conductora de 36 años demostró que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera espectacular con un look que estamos seguros que marcará tendencia de moda en la primera de este año. Aquí te presentamos todos los detalles.

Tania Rincón y su envidiable look

Ante sus millones de seguidores de "Hoy" y sus fans en Instagram, Tania Rincón subió un par de fotografías que la coronaron como la verdadera reina de belleza con un minivestido que destacó la gran figura que tiene. Todos los internautas coincidieron en que es la más bella dentro del elenco del matutino.

Foto: Instagram/@taniarin

Desde el foro del "programa Hoy", Tania Rincón se lució al modelar un vestido en color roja que dejó al descubierto sus envidiables piernas. El look lo complementó con unas hermosas zapatillas y un elegante peinado que la hicieron lucir de manera espectacular.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, miles de "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks. Varias figuras del entretenimiento se rindieron ante su belleza.

Foto: Instagram/@taniarin

Tania Rincón confirma su separación

Hace una semana, por medio de sus redes sociales, Tania Rincón confirmó su separación con Daniel Pérez después de más de 10 años de relación. La ahora expareja anunció que todo ocurrió en paz y tomaron la decisión desde lo más profundo de su amor.

Durante el tiempo de su relación, la conductora de "Hoy" y su ex tuvieron a dos hijos: Patricio y Amelia.

