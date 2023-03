FOTOS: Ana Bárbara derrite las redes en revelador bikini a sus 52 años

Ana Bárbara dejó sin aliento a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta, Instagram y Facebook, en las que compartió imágenes en un coqueto look de playa con el que destacó su silueta a sus 52 años, demostrando que la edad es sólo un número, pues derritió las redes sociales en un revelador bikini rojo con el que causó furor y se llevó miles de "likes" y halagadores comentarios.

La también compositora, llamada "La reina grupera", es una de las artistas favoritas del género regional mexicano, como lo demuestra con su número de seguidores en sus cuentas oficiales, pues suma millones de admiradores que la siguen con fidelidad, a quienes cautiva con fotos y videos de sus proyectos y también de sus momentos de relajación, como las vacaciones desde la playa, en las que derrocha belleza.

Ana Bárbara destaca su silueta en bikini

La cantante deja claro que la edad no es impedimento para lucir sensual en redes sociales y levantar pasiones con sus atuendos, pues sin duda a sus 52 años la compositora roba suspiros y da cátedra de estilo para las mujeres que como ella son consideradas maduras, sobre todo cuando se trata de bañadores de dos piezas, con los que no teme a arriesgarse con looks reveladores que dejen ver mucho de su piel.

Ana Bárbara conquista en coqueto look de playa. Foto: IG @anabarbaramusic

"Siempre debe ser: quién, cómo y cuándo... una mujer quiera #tbt #Naturaleza Bárbara #Cancún", escribió la famosa cantante, que recientemente dio de qué hablar por una caída que tuvo en el escenario del Auditorio Nacional, para acompañar dos fotografías en las que se le ve posando con el mar de fondo y presumiendo cuerpazo en un coqueto look, imágenes que han recibido más de 15 mil "me gusta" y cientos de halagadores comentarios.

La intérprete de temas como "Bandido" y "Lo busqué", que fue una de las juezas de "La Academia 20 años", luego de hacer un papel similar durante varias temporadas del programa "Tengo talento, mucho talento", se lució en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook con su revelador bikini que combina un top de estampado de flores con una panty de figuras geométricas blancas, conjunto en rojo que llevó con un kimono de playa en tela ligera.

La cantante derrocha estilo y belleza. Foto: IG @anabarbaramusic

Altagracia Ugalde, nombre real de la cantante, también es una de las guapas artistas que desafía las reglas de moda, pues aunque algunas diseñadoras como Carolina Herrera causó polémica al declarar que después de los 40 años las mujeres no deberían usar trajes de baño de dos piezas, la "Reina de la música mexicana" lo hace de la mejor forma y cautiva a sus millones de seguidores con sus atuendos perfectos para destacar la silueta.

La originaria de Río Verde, San Luis Potosí, fue representante de su estado en el concurso Señorita México lo que le permitió darse a conocer en el medio artístico. Ya con una carrera en ascenso, agrupaciones como Bronco, Los Tigres Del Norte, y Los Bukis la invitaron para que se presentara como telonera en sus bailes, logrando colocarse en el gusto del público por su talento y belleza.

"La reina grupera" presume cuerpazo. Foto: IG @anabarbaramusic

