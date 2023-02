Juan Carlos Casasola asegura que las denuncias de mujeres son "exageradas": "El hombre no sabe qué hacer"

Juan Carlos Casasola se encuentra en medio de la polémica después de que dijera que las denuncias de mujeres son "exageradas", esto después de que diera su opinión de diferentes casos que se han dado a conocer en el espectáculo. Durante una entrevista con medios, el comediante indicó que ahora son los hombres los que "no saben qué hacer" debido a que los "acusan de la nada", mientras que otras personas como el género femenino y los miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ "hacen lo que se les da la gana".

El integrante de "Guerra de Chistes" revivió recientemente su pelea con la actriz Gloria Aura, quien lo acusó de golpearla, por lo que ha sido entrevistado por los reporteros, a los que ha negado que haya agredido a su colega. Asimismo, durante un encuentro con la prensa, el también actor habló de los recientes casos que han enfrentado sus compañeros, en los que mujeres los acusan de algún tipo de abuso.

"Todo lo que sucede en un escenario o en un programa está ensayado. Todo está platicado, leído y acordado. Entonces volvemos a ese punto: ‘ahorita estoy muerta, nadie me pela, paso esta nota y en lo que investigan me vuelvo a poner en órbita’”, expresó el humorista, que especuló que estas denuncias se han hecho con el fin de que las celebridades vuelvan a adquirir fama a costa de una polémica.

Juan Carlos Casasola afirma que denuncias de mujeres son exageradas

El también villano de telenovelas criticó que las denuncias sean de cosas que pasaron hace varios años, pues aseguró que son exageradas y que las mujeres sabían que en esos tiempos la situación era así, palabras con las que desató la polémica en redes sociales, en donde se ha desatado un debate, así como mucha indignación ya que desacredita y estigmatiza a las víctimas de algún tipo de abuso.

“Entonces están exagerando y tomando en cuenta cosas que en aquella época: hace 10 años, 15 u 8 (no tomaban en cuenta). Antes no era la cosa así, antes todo mundo hacía y decía y no pasaba nada, sabíamos que era así y las mujeres sabían que era así”, sentenció el actor, que constantemente ha sido criticado por sus comentarios y chistes que muchos califican de "machistas" y "misóginos".

Juan Carlos Casasola asegura que los hombres se tienen que cuidar IG @eltataazuloficial

Finalmente, Juan Carlos Casasola aseveró que ahora son los hombres quienes se deben estar cuidando sus acciones y comentarios cuando otros grupos minoritarios, como los miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ y las mujeres, pueden expresarse como desean. "El hombre hoy no sabe qué hacer y es el único que está así porque el gay, la lesbiana, el transexual, los gordos, los flacos, los anoréxicos, los ridículos: todos andan felices por la vida haciendo lo que se les da la gana y no los puedes ni voltear a ver porque te acusan de la nada”, sentenció.

