Kristal Silva presume silueta en VLA con falda de flecos verde

Kristal Silva sigue conquistando con cada uno de los looks que presume todas las mañanas en Venga la Alegría y como ejemplo está el atuendo de falda de flecos en color verde que la hizo presumir su silueta esbelta. La conductora cautivó a sus millones de admiradores, no sólo del programa, sino también en redes sociales en donde compartió una serie de fotografías en las que recibió cientos de reacciones positivas por parte de sus seguidores.

La originaria de Tamaulipas ha destacado en el matutino de Tv Azteca, debido a que siempre viste lo mejor de las tendencias. A pesar de que se ha lucido con diferentes atuendos, son las piezas mini con las que cautiva a sus admiradores, sin embargo, la mañana de este martes decidió mostrar una falda midi, con la cual remarcó su esbelta figura y presumió que está preparada para recibir la primavera con outfits, elegantes, juveniles y muy modernos.

Kristal Silva se luce en falda de flecos

La presentadora y modelo, de 31 años, apareció ante los televidentes luciendo una falda de flecos en verde, un tono que será tendencia durante la temporada primavera-verano, pero que muchos consideran difícil de combinar sobre todo cuando es un color muy vibrante, como el que llevó Kristal en el matutino de Venga la Alegría, que resaltaba durante la transmisión del programa. Sin embargo, la celebridad supo como llevarla con otra prenda y comprobó por que es un referente de estilo dentro del programa de la televisora del Ajusco.

Kristal Silva se luce en falda de flecos IG @kristalsilva_

Kristal Silva compartió en sus redes sociales como Instagram su look del día, en el que mostró a detalle como combinó la falda de flecos con un top de tirantes, con el cual dejó ver un poco de su vientre plano. La conductora estilizó su figura con este outfit debido a que la prenda era de talle alto, lo que favorece para remarcar la cintura. Como era de esperarse, la presentadora recibió cientos de comentarios halagadores por parte de algunos de sus más de 1.8 millones de fanáticos en la plataforma de Meta.

"Esa falda está súper top kris @kristalsilva_ y como siempre te ves bellaaaaa" "Amamos verte tan feliz", "La sonrisa más bonita", "Hermosa con su falda verde" y "Este look está súper precioso", son algunas de las palabras que se pueden encontrar en la publicación que compartió la artista con la frase "P L E N I T U D", junto a unos emojis de corazón verde. Las fotos han alcanzado los 21 mil "likes", por lo que vuelve a demostrar que es una de las más queridas del matutino de Tv Azteca.

Kristal Silva cada vez afianza su lugar en el exitoso programa de la televisora del Ajusco, pues mientras se dice que sus compañeras Laura G, Flor Rubio y Anette Cuburu, serán las próximas despedidas, el nombre de la modelo no ha sonado, ya que según una revista de espectáculos la empresa quiere que crezca y que forme parte de sus talentos. Así que posiblemente que la representante de Miss Universo 2016, siga en la emisión y hasta llegue a conducir otros proyectos.

Conquista con su combinación de verde y negro IG @kristalsilva_

SIGUE LEYENDO:

Kristal Silva presume mini shorts de mezclilla para la primavera

Desde la piscina, Kristal Silva luce su cuerpazo en diminuto bikini