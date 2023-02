Ya es la favorita: la nueva película chilena en Netflix de la que todos hablan por su gran historia

Netflix busca expandir cada vez más su catálogo de películas y series que van desde el drama y la comedia hasta el terror psicológico y documentales; durante la llegada de febrero vienen diversas sorpresas cinematográficas para los usuarios alrededor del mundo.

Una de las producciones que recientemente se unieron al catálogo de la plataforma de streaming es “Ardiente paciencia”, la cual ya logró posicionarse entre lo más visto en México y en la sección de “tendencias” dentro de la plataforma de streaming con la “N” roja.

Esta película chilena fue dirigida por Rodrigo Sepúlveda y está basada en la novela de Antonio Skármeta; la película sigue la historia de Mario, un hombre que se dedica a pescar pero que su verdadero sueño radica en ser un gran poeta.

Ante esto, Mario busca la manera de encontrar un nuevo trabajo que le dé la oportunidad de acercarse a eso que de verdad quiere hacer, así que consigue un oficio como cartero de Pablo Neruda; al estar cerca de él, buscará cumplir su deseo de convertirse en escritor además de conquistar a Beatriz, la mujer de sus sueños.

Esta cinta fue protagonizada por Andrew Bargstead, Vivianne Dietz y Claudio Arredondo, misma que logra combinar el drama y el romance para generar agrado en los espectadores de la plataforma; de hecho, ya logró convertirse en uno de los contenidos más reproducidos por los usuarios.

La película ya ha logrado generar comentarios positivos por parte de los espectadores pero también por la crítica especializada en el séptimo arte, tal como lo hizo Decider, Movie Nation y Ready Steady Cut.

“Puede que no incendie el mundo, pero es una mirada agradable a cómo la poesía no siempre es el lenguaje de amor que uno asume que podría ser. No se requiere conocimiento previo sobre Neruda para disfrutar esta película sobre el impacto que tenía en la gente, y en una persona en particular", señaló Decider al respecto.