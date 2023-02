VIDEO | Maribel Guardia revela la cirugía de la matriz a la que se sometió y cuál es su estado de salud actual

La salud de toda persona, siempre debe estar primero que todo. Esta premisa la tiene muy clara Maribel Guardia, quien es conocida por su trabajo como actriz y cantante, además de destacarse como una celebridad que en redes sociales enamora con cada outfit que muestra o, en muchos otros casos, con la belleza que impera en ella al compartir su estilo de vida y consejos para mantenerse bella con más de 60 años de vida.

Es por ello que recientemente confesó que, tras dos años de pandemia, debió asistir a su cita con el ginecólogo y éste le hizo ver que debía someterse a una particular intervención quirúrgica, misma que ella aceptó segura de que era la mejor opción para estar sana y prevenir otro tipo de padecimientos más invasivos que pudiera desarrollar en un futuro.

Sincera como siempre es Maribel Guardia, atendió algunas preguntas e indicó que hace unas semanas se sometió a esta cirugía para mantenerse sana.

"Sí, me operé el primero de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio. Regresé al teatro hace una semana apenas porque brincando, saltando y bailando fui un poco atrevida, porque debí haber cumplido por lo menos la cuarentena, pero bueno, ahí voy me siento bastante bien y empezando con salud", dijo a los medios de comunicación.