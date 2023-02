Natalia Valenzuela y Kike Mayagoitia buscan ser auténticos en Venga La Alegría

Durante décadas, la televisión fue un espacio que presentaba estrellas que inspiraban perfección, pero ahora los conductores Natalia Valenzuela y Kike Mayagoitia consideran que ahora se deben mostrar personalidades más humanas y realistas, para que la gente realmente se sienta identificada.

“La época del estereotipo que señalaba que los conductores tenían que ser perfectos para salir en televisión quedó en el pasado, ahora hay un abanico de opciones. Actualmente, cuando una persona ve en un programa tanta perfección, perciben que no es natural y nadie puede fingir toda la vida que es perfecto; creo que realmente cada uno de nosotros somos auténticos, imperfectos, la regamos y nos divertimos”, dijo Kike, quien espera conquistar al público en esta nueva faceta de “Venga la alegría fin de semana”.

Mayagoitia y Valenzuela son parte de los nuevos conductores del programa; para ella también es importante mostrarse como una mujer independiente, empoderada y orgullosa de ser madre.

“Quiero aprovechar el espacio para divertirme, para no sufrir cuando vea la cámara. La maternidad y el proceso post pandemia me enseñaron que en realidad no pasa nada si me equivoco, no quiero ser la conductora perfecta o guapa, quiero contar mis experiencias y que la gente conecté conmigo de manera más orgánica”, contó Natalia.