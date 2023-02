Beyoncé se corona como la artista más premiada de la historia de los Grammy

Esta noche Beyoncé se coronó como la artista más premiada en la historia de los premios Grammy. La edición número 65 de la ceremonia, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, ha dejado muchas sorpresas entre los fanáticos y los asistentes al evento, el cual está dedicado a conmemorar lo más destacado del mundo discográfico. Aunque la celebridad que se robó el espectáculo fue la superestrella Beyoncé quien hizo historia al superar el récord del mayor número de premios Grammy obtenidos por un artista.

Este año, la compositora, productora, bailarina, cantante y diseñadora obtuvo nueve nominaciones, de las cuales ganó en tres categorías. La intérprete de "Single Ladies" obtuvo los premios de: mejor canción R&B por “Cuff It”, mejor grabación dance/electrónica por “Break my soul” y mejor actuación R&B tradicional por “Plastic Off The Sofa”. Con estos tres premios, Beyoncé suma un total de 32, cifra que la hace superar el récord previo que tenía el fallecido director de música clásica Georg Solti, con 31 gramófonos.

Durante la noche recibió tres premios. Foto: especial.

Al recibir su tercer premio de la noche, la compositora no dudo en mostrar su emoción al enterarse de que estaba rompiendo un nuevo récord y ahora es ella la artista más premiada de los Grammy. La cantante se mostró conmovida en su discurso luego de recibir el gramófono; aprovechó la oportunidad ante el micrófono para dedicarle sus éxitos a su familia, incluyendo sus padres, su pareja y sus tres hijos, así como a la comunidad Queer, a la que le agradeció particularmente por el recibimiento que le han dado a su música.

“Quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Johnny que no está aquí, pero está aquí en espíritu. Quiero agradecer a mis padres por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa mirando, a la comunidad queer por su amor y abrazar este género. Dios los bendiga, gracias a los Grammy”, señaló la cantante al recibir el premio que la consolida como la artista con más premios Grammy en la historia de la música.

La cantante suma 32 premios. Foto: especial.

Además, la empresaria originaria de Houston, Texas, también rompió el récord como la artista con la mayor cantidad de nominaciones, con un total de 88, una cifra por encima de estrellas como Michael Jackson, Paul McCartney y Aretha Franklin.

