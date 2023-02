Ángela Aguilar pasea por París con lujosas botas de 35 mil pesos y le llueven las críticas

Después de la presentación que tuvo en los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, organizados por la Fundación Reina Sofía, Ángela Aguilar se tomó unos días más para estar en Europa, como lo ha dejado ver en sus redes sociales, pues compartió fotos en las que se le ve de paseo por París, pero lo que llamó la atención fueron sus lujosas botas de 35 mil pesos, con las que confirmó su gusto por las marcas internacionales, sin embargo, también le llovieron las críticas.

La hija más pequeña del cantante de música regional, Pepe Aguilar fue una de las invitadas al elegante evento en el que demostró que tiene una gran voz al interpretar dos canciones, "La Malagueña" y "Llorona", y aunque los especialistas afirman que la joven rompió el protocolo al tocar por la espalda a la Reina emérita Sofía, mamá del rey Felipe VI de España, su presentación fue calificada como un éxito.

Ángela Aguilar pasea con lujosas botas Louis Vuitton

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 9.1 millones de fanáticos, Ángela compartió una serie de fotos en las que se deja ver disfrutando de un día desde la ciudad de Francia, en París, vistiendo un suéter negro, pantalón ajustado del mismo color y botas con decorado de piel de borrego en color café, calzado de la firma Louis Vuitton con el que la cantante vuelve a dejar ver que prefiere las marcas de lujo.

Así posó Ángela con sus botas Louis Vuitton. Foto: IG @angela_aguilar_

La cantante de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven" ha mostrado en muchas ocasiones sus prendas de reconocidas firmas de moda internacionales, así como calzado y bolsos, como lo hizo en esta ocasión por su paseo en París, donde visitó emblemáticos lugares como la Torre Eiffel y el Museo de Louvre, y aunque fueron muchos los comentarios que recibió, en la mayoría se pueden leer críticas.

En el sitio oficial de la firma de moda francesa las botas que presumió en su viaje Ángela Aguilar tienen un costo de mil 920 dólares, poco más de 35 mil pesos mexicanos, al tipo de cambio de este martes 28 de febrero. Se trata de las Snowdrop Flat Ankle Boot, con cuello de piel de oveja que está adornado con el logotipo de la marca en gran tamaño y monogramas de flores, elaboradas en Italia, de acuerdo con los detalles de la página.

Las botas tienen un costo de mil 920 dólares. Foto: IG @angela_aguilar_

"Sabina tenía razón cuando dijo, 'Yo no quiero París con aguacero Ni Venecia sin ti…'", escribió Aguilar para acompañar las postales que publicó en su cuenta de Instagram, recordando al cantautor, poeta y pintor español y su canción "Contigo", instantáneas que generaron 470 mil "me gusta", y como cientos de comentarios, sin embargo, no todos los mensajes que recibió fueron positivos.

La joven intérprete, de 19 años, no ha logrado pasar la página de lo que sucedió después de su polémica publicación cuando la selección de Argentina ganó la Copa Mundial, y muchos internautas le siguen criticando por haber dicho que tenía 25 por ciento de aquella nacionalidad, por lo que en su posteo desde París le hicieron comentarios como: "La argentinita jajaja", "7.5% francesa", "También es francesa? Jajjaa", "Ay si ya se cree francesa" y "2.5% parisina y no lo entenderías"; entre muchos otros.

La joven cantante sigue recibiendo críticas por afirmar que es 25% argentina. Foto: IG @angela_aguilar_

