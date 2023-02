Sostente con firmeza de algo antes de ver cómo lucía Asa Butterfield a los 10 años cuando protagonizó “El niño del pijama a rayas”

Asa Butterfield se ha convertido en una de las estrellas que tiene la plataforma de streaming gracias a la serie “Sex Education”. El actor que hoy tiene 25 años comenzó a trabajar a una edad muy temprana y por supuesto, muchos productores vieron en él una potencial enorme que lo fue catapultando a la fama.

“El niño del pijama a rayas” fue el primer papel que tuvo el actor en el 2008. Sin dudas el filme lo ayudó a ganar popularidad, pero también le hizo decirles a sus padres que no quería seguir siendo actor. Si, has leído bien. Siendo muy chico ya no sabía si lo que estaba haciendo era lo correcto y no quería correr muchos riesgos.

Asa Butterfield. Fuente: Instagram @asabopp

Asa Butterfield a los 10 años

En ese momento Asa Butterfield solo tenía 10 años cuando grabó “El niño del pijama a rayas”, una historia de amistad entre un hijo de oficial nazi y un niño dentro del campo de concentración de Auschwitz. En el desenlace del filme, los dos niños mueren en la cámara de gas y esa escena fue una experiencia terrible para Butterfield.

Después de “El niño del pijama a rayas”, apareció en la serie Merlín y en películas como “El hombre lobo”, “La niñera mágica y el Big Bang” y “La invención de Hugo”. Desde entonces, el actor no ha dejado de trabajar hasta que llego el papel más importante de su carrera gracias a la plataforma Netflix que es “Sex Education”.

Asa Butterfield. Fuente: Twitter.

Asa Butterfield recuerda que sus padres siempre quisieron protegerlo y nunca lo obligaron a actuar si no quería hacerlo. Después de 'El niño del pijama a rayas', le dijo a su madre que ya no quería ser actor. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que decidió seguir actuando por diversión y porque no tenía que ir al colegio.

