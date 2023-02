"The whale": estas son las razones por las que tachan de gordofóbica a la película protagonizada por Brendan Fraser

A pesar de ser ovacionada y nominada a 3 Premios Oscar, la película "The whale", protagonizada por Brendan Fraser, ya generó polémica por su trama ya que toca uno de los temas que en la actualidad ha levantado ámpula en la sociedad: la llamada gordofóbia. En este caso, activistas han señalado que la obra mantiene los estereotipos de personas con sobrepeso.

La influencer Priscila Arias publicó un video en sus redes sociales donde le recomendó a las personas no ver la película, en especial a aquellos que tienen problemas de éste tipo o si ya lo tuvieron. Además, mencionó que existen muchos comentarios negativos como burlas y hasta expresiones de asco de parte de los cinéfilos.

"Es una película sumamente gordofóbica que te recomiendo definitivamente no ver; en especial si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido, o si has tenido gordofóbia internalizada", mencionó la mujer que se hace llamar La Fatshionista en TikTok.

De igual manera, explicó que la película "The whale" está hecha completamente "desde una perspectiva gordofóbica con morbo hacia una persona que se maneja que tiene un problema de lucha contra la obesidad cuando lo que tiene es un problema de depresión, un problema de gestión emocional y un severo trastorno de la conducta alimentaria que es el trastorno por atracón", señaló.

¿De qué va la película "The whale"?

"The whale" representó el regreso de uno de los actores más queridos del cine en la década de los 90 y 2000, Brendan Fraser, quien se alejó de los escenarios por las lesiones que sufrió mientras filmaba películas como "La Momia", así como la muerte de su madre, su divorcio con Afton Smith, situaciones que lo llevaron a la depresión.

Ahora, con éste filme que tiene tres nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluida a la de "Mejor Actor", se habla de un tema sensible que tiene debate en la tela social. Está basada en la obra de teatro del mismo nombre, de Samuel D. Hunter, que fue lanzada en 2012.

La cinta, dirigida por Darren Aronofsky, cuenta la vida de Charlie, un profesor con problemas de sobrepeso que trabaja de manera virtual. Por si fuera poco, sufre depresión por la pérdida de un ser querido, además de tener que reestablecer la relación con su hija adolescente.

Brendan Fraser sorprendió por su transformación física (Foto: IG @brendan__fraser)

