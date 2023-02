Andrea Legarreta rompe el silencio y dice si posará para una revista de caballeros, ¿sigue los pasos de Galilea Montijo?

Sin duda alguna, una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana es Andrea Legarreta y también una de las más queridas y seguidas, incluso la exitosa conductora del programa Hoy, ha sido no solo reconocida por su talento sino también por tener uno de los cuerpos y piernas más perfectas del medio.

Para nadie es un secreto que Andrea Legarreta mantiene ese cuerpazo gracias a la alimentación y horas de ejercicio que hace al día, debido a esto en redes sociales recibe cientos de piropos, incluso algunos de sus seguidores le han pedido que siga los pasos de su amiga Galilea Montijo y pose de manera sensual para una revista de caballeros.

En entrevista con varios medios de comunicación, Andrea Legarreta por fin habló de este tema, pues compartió con los representantes de la prensa que sí ha recibido algunas propuestas para posar sensualmente en una revista para caballeros.

Y es que la conductora de Hoy quedó fascinada con el resultado de la sesión de fotografías que hizo su amiga y compañera Galilea Montijo en donde sin enseñar “de más”, la tapatía hizo despertar las fantasías de millones de seguidores.

“Me lo han ofrecido. No lo sé . No me siento con la sensualidad que tiene Galilea, lo que vi de ella me encantó. No tengo la sensualidad que tiene ella”, dijo Legarreta