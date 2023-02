VIDEO: Jungkook de BTS canta "Ditto" de NewJeans para el ARMY y así suena

El cantante surcoreano Jungkook, quien es conocido por ser el menor de los integrantes de BTS, no ha dejado de emocionar a sus fans interpretando canciones de otros artistas y recientemente fue el turno de la agrupación NewJeans, la cual debutó apenas hace unos meses el 1 de julio del 2022.

Pese a que tienen poco tiempo en la industria, la banda de chicas se ha posicionado como una de las más escuchadas en las plataformas musicales y ha ganado fama gracias a plataformas como TikTok o Instagram. De hecho, son la segunda agrupación de K-Pop más escuchada en Spotify solo después de BTS.

¿Por qué cantó la canción de NewJeans?

Durante una trasmisión en vivo, el "Golden Maknae" deleitó a sus fans cantando diversas canciones en karaoke, pero las favoritas fueron las de NewJeans, pues la girlband es considerada como las "hermanitas" de los Bangtan Boys. En el video que circula en redes, se aprecia al cantante con una playera negra y el cabello largo interpretando "Ditto" y posteriormente "Hype Boy".

Ante esto, sus fans, conocidos como ARMY, se mostraron muy emocionados, pues el cantante no cambió la letra de la canción pese a que es dedicada a un chico y no una chica. "Increíble, Jungkook no cambió la letra original" y "Jungkook cantó media discografía de NewJeans en una noche sin cambiar las letras", fueron las reacciones de los seguidores de BTS en Twitter.

¿Qué piensa Jungkook de BTS?

El maknae de BTS ha mencionado lo mucho que le gusta la banda de novatas que debutó el pasado mes de julio. De hecho, en una entrevista reveló que le encantan sus canciones, ya que suenan muy frescas y juveniles. "Honestamente, me encanta la música y las actuaciones de NewJeans. Su música es algo fresca y creo que son el mejor grupo rookie de la historia", puntualizó Kookie.

NJ debutó el 1 de julio del 2022. (Créditos: Twitter / @NewJeans_ADOR)

