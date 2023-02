Tábata Jalil conquista en minifalda amarilla al estilo azafata

Tábata Jalil causa sensación entre sus millones de fans en las redes sociales con cada publicación en la que se luce como reina de moda, y fue con las fotos que compartió este 14 de febrero que conquistó con su belleza. En su cuenta oficial de Instagram, la conductora de "Venga la Alegría" presumió un coqueto outfit de minifalda amarilla al que le dio un toque especial al estilo azafata, con un pañuelo amarrado al cuello.

La reportera del programa de TV Azteca es una de las consentidas en las plataformas y la televisión, en donde comparte imágenes con sus atuendos más modernos con los que derrocha estilo, confirmándose también como una de las estrellas de la pantalla chica que mejor luce las minifaldas, pues sin duda Jalil ha sabido llevar estas prendas para convertirlas en un imperdible de los guardarropas.

Tábata Jalil conquista en minifalda

La presentadora cautivó a sus millones de seguidores en la red social de Meta al compartir una serie de instantáneas posando con un atuendo juvenil y coqueto, perfecto para el mes, pues recordemos que son las fechas en las que se celebra al amor, además, el look fue ideal para que delineara su curvilínea silueta y presumiera sus torneadas piernas, una parte de su cuerpo muy admirada por sus seguidores.

Tábata conquista en coqueto look. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Amor es llave….. no candado #Amor #love" y "Un corazón sano y feliz toma buenas decisiones #love #amor #sanvalentin #14febrero", fueron la frases y los hashtags con los que la reportera del matutino acompañó las postales en Instagram, publicaciones con las que ha sumado más de 20 mil "me gusta" y ha logrado generar cientos de comentarios con frases halagadoras como.

"Elegancia, porte, belleza, inteligencia y muchas cosas más", "Preciosa. Te ves increíble", "Tu como siempre luciendo hermosa y espectacular mente bien", "Piernas perfectas", "Eres bellísima, y también mi platónico!!", "La perfección hecha mujer ni un cabello te cambio mi muñequita hermosa", "Mira como brilla una bellísima mujer", "Que bonita eres" y "Tus fotos sanan mi corazón", son sólo algunos de los mensajes que acompañaron a los cientos de emojis.

Tábata, de 43 años, derrochó coquetería con su look, pues combinó una minifalda de tono amarillo que destaca por su cinturón integrado, con un ajustado top blanco sin mangas, atuendo que complementó con un pañuelo atado al cuello, por lo que recordó el estilo de las azafatas, causando furor entre sus 3.3 millones de seguidores, a quienes enamoró con sus prendas y su belleza.

La conductora presume piernas de infarto. Foto: IG @tabatajaliloficial

Jalil, que en agosto de 2011 derrochó sensualidad para la portada e interiores de la Revista H para hombres con una atrevida sesión desde la playa, se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con el look que compartió lo confirma.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

Foto: IG @tabatajaliloficial

