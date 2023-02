Tábata Jalil: no son sólo sus faldas, 3 mini shorts con los que ha paralizado las redes

Tábata Jalil es una de las famosas que se ha destacado en la televisión por su forma de vestir, y aunque son sus faldas cortas con las que se lleva todas las miradas, hay otras prendas que también la hacen resaltar su belleza y figura, como los mini shorts con los que ha paralizado las redes, confirmándose como uno de los rostros más hermosos de "Venga la Alegría", matutino en el que lleva años conquistando.

La reportera del programa de TV Azteca es una de las consentidas en las plataformas y la televisión, en donde comparte imágenes con sus atuendos más modernos con los que derrocha estilo, confirmándose también como una de las estrellas de la pantalla chica que mejor luce las minifaldas, pues sin duda Jalil ha sabido llevar estas prendas para convertirlas en un imperdible de los guardarropas.

Tábata Jalil conquista en mini shorts

La reportera roba los suspiros de sus 3.3 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que constantemente comparte fotografías de sus mejores atuendos, y aunque las faldas pequeñas son sus favoritas, no son las únicas con las que se lleva todas las miradas en el matutino y las redes, pues en más de una ocasión ha causado furor con sus shorts, con los que destaca sus torneadas piernas.

Tábata presume sus torneadas piernas.

En las instantáneas que Tábata comparte con sus millones de fans, no sólo en la red social de "la camarita", pues también es muy activa en sus cuentas de Facebook y Twitter, se le ve lucirse con prendas modernas, pues la mayoría de los "shortcitos" que deja ver tienen detalles como cinturones que afinan la silueta, o dobladillo que los hace ver casuales y juveniles, con los que e corona como reina de estilo.

La reportera del matutino de TV Azteca, de 43 años, también confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks reveladores, pues a sus más de 40 se ha coronado como la mejor para los outfits mini, y así lo confirma con sus shorts, piezas que combina con plataformas, para darles un toque más chic y coqueto, y tops coloridos con los que llama la atención en cualquier lugar.

La conductora conquista en mini short.

Jalil, que en agosto de 2011 derrochó sensualidad para la portada e interiores de la Revista H para hombres con una atrevida sesión desde la playa, se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con el look que compartió lo confirma.

Tábata Jalil, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, sobre todo cuando se luce con sus millones de seguidores como una reina de estilo en prendas cortas.

La reportera de VLA enamora con sus looks.

