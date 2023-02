Consuelo Duval y Adrián Uribe pagaron "derecho de piso" para grabar la película "Infelices para Siempre"

A pesar de que Consuelo Duval y Adrián Uribe están teniendo mucho éxito con su reciente película "Infelices para Siempre", hace unos días confesaron que las grabaciones fueron complicadas debido a que tuvieron que pagar "derecho de piso" para rodar la cinta, es decir, una cuota que, típicamente, exigen grupos armados para poder ocupar un espacio y poder trabajar, una problemática que viven muchos locatarios alrededor del país.

Los protagonistas de la nueva película de comedia romántica recientemente estuvieron en el canal de YouTube de "La Cotorrisa", en donde además de pasar un momento agradable, también hablaron del algunas experiencias durante la filmación de la cinta, y fue cuando recordaron que en 2019 acudieron a locaciones como Puerto Peñasco, San Carlos, la Isla del Tiburón y el desierto de Sonora, en las que, aunque disfrutaron de las maravillosas vistas, vivieron momentos muy impactantes.

Consuelo Duval y Adrián Uribe pagaron "derecho de piso"

Los actores indicaron que en la película hay varias escenas de acción, sin embargo, "tuvo más acción detrás de cámaras". La conductora de "Netas Divinas" indicó que fueron a grabar a la reserva indígena seri, un pueblo que se encuentra en Sonora, en donde lamentablemente fueron interceptados por un grupo de personas. “Donde tú invadas a los seris te cuesta la vida”, expresó la actriz y comediante, quien fue apoyada por Adrián Uribe el cual destacó que el susto mayor fue para el productor Jorge Aragón.

"De repente llegan, el jefe de gobierno de los seris, y traen su arma grande y toda la cosa, luego le dicen 'haber, vengase para acá, ¿a quién le pidió permiso?, hínquese'", destacó el actor que le da vida a "El Vitor", que con su buen sentido del humor agregó: "Se portaron muy bien, la verdad, porque sigo vivo, fui diabético a partir de entonces", soltando algunas risas para romper con este momento de tención.

Como si esto fuera poco, el también conductor recordó que después volvieron a ser interceptados por unos "cuates" ajenos a la etnia, los cuales les preguntaron a quién de la "plaza" habían pedido permiso para grabar, por lo que volvieron a hablar con el productor de la cinta. "Pagamos derecho de piso", destacó Consuelo Duval durante la conversación, en la que también resaltó que rodaron a 40 grados centígrados en el desierto.

La película "Infelices para Siempre" se grabó en 2019 Foto: Cuartoscuro

En tanto, el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, resaltó que estas acciones se desarrollaron antes de su administración, pues él tomó el mando del estado en 2021. También aclaró que no hay ninguna denuncia por este hecho en la Fiscalía, por lo que no hay una investigación en curso, asimismo, afirmó que actualmente en su entidad no existe la práctica de "cobro de piso".

"Infelices para Siempre" es una película que junta nuevamente a Consuelo Duval y Adrián Uribe, quienes participaban en el programa de "La Hora Pico", con el cual su fama explotó. Los actores hicieron su propia carrera, pues mientras la comediante destacó más en su faceta de conductora en "Netas Divinas" y "El Retador", el humorista siguió como "El Vitor" en "100 mexicanos dijieron", pero también se abrió las puertas en el cine y las telenovelas.

