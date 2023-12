Santa Fe Klan debutará en la actuación en su bioserie y ya busca a más actores que se sumen

Uno de los artistas más importantes de la música de nuestro país es Angel Quezada, mejor conocido solamente como Santa Fe Klan, quien se ha convertido en un referente de la industria musical en México y el resto de Latinoamérica.

Debido a lo anterior es que el rapero reveló que además de seguir haciendo música quiere debutar en la actuación pues tiene pensado realizar su propia bioserie, este proyecto ya está en marcha pues ya busca a más actores.

El rapero ha demostrado que los sueños sí se cumplen

Foto: IG @santa_fe_klan_473

Durante su paso por la alfombra roja de la celebración de una famosa plataforma de streaming, Santa Fe Klan platicó con los medios de comunicación sobre sus planes a futuro de su carrera, y el rapero reveló que muy pronto podremos ver su debut como actor.

De acuerdo con el propio rapero ya se encuentra preparando todo para llevar su vida a la televisión, pues quiere que la gente conozca todo lo que vivió y lo que ha trabajado para lograr ser la estrella que es, lo único que le hace falta para comenzar con las grabaciones es un pequeño actor que lo interprete cuando era un niño.

Quiere que la gente conozca su vida

Y es que, según Ángel Quezada, nombre real del cantante, él se interpretará a él mismo en su bioserie, cabe señalar que el rapero no dio más detalles de la producción como su fecha de estreno o el número de capítulos que va a contener.

Busca a un pequeño actor que lo interprete

Durante la breve plática, de lo que sí habló Santa Fe Klan es sobre lo que quiere retratar en su bioserie, de la cuál no se sabe el nombre que llevará, sin embargo, el rapero quiere mostrar los últimos 10 años de su vida.

“Todos estos diez años que he estado haciendo música, todo lo que he pasado atrás de todo esto. Todavía no lo he logrado, mínimo lo que quiero hacer, pero siempre se puede más y aquí seguimos”., finalizó Santa Fe Klan