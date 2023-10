Cantante de corridos tumbados paga 300 mil pesos a Karely Ruiz y aseguran fue la peor experiencia

Sin duda alguna, hablar de Karely Ruiz es hablar de éxito seguro pues para nadie es un secreto que la influencer regiomontana en cada proyecto que participa le va muy bien, basta ver su incursión a OnlyFans y en diversos videos de algunos famosos como Santa Fe Klan.

Sin embargo, un famoso cantante de corridos tumbados, recientemente habló de su experiencia de haber grabado un video a lado de Karely Ruiz y consideró esa experiencia fue una de las peores de su vida profesional, además reveló cuánto fue lo que la modelo le cobró para aparecer en dicha producción.

Foto: IG @karelyruiz.of

La influencer no se portó a la altura con los cantantes que la contrataron

¿Por qué grabar con Karely Ruiz fue lo peor?

En entrevista para el podcast Los Mafia, el cantante de regional mexicano Chuy López habló de su colaboración con Joel de la P un intérprete de corridos tumbados, ahí inevitablemente mencionó su experiencia de trabajar con Karely Ruiz.

De acuerdo con Chuy López, el trabajar con la modelo regiomontana fue de las peores experiencias, pues él siente que no se comportó a la altura debido a que no eran cantantes famosos como de la talla de Santa Fe Klan.

“Grabar con Karely Ruiz fue una experiencia mala, se lo digo la neta…un billetón, la neta, la neta la morra cobró 300 bolas (300 mil pesos) y libre todavía”, dijo Chuy López

Foto: IG @soychuylopez

Aseguran que Karely ni siquiera saludó

Durante su plática, López dio algunos pormenores de las exigencias que Karely Ruiz puso para participar en dicho video musical, pues la influencer pidió que la transportarán en una camioneta lujosa de una marca muy conocida.

Además de este tipo de exigencias, Chuy cuenta que la manager de Karely pidió que ella no quería esperar por lo que al salir del aeropuerto tenía que abordar inmediatamente el vehículo lujoso, una vez que se subió Ruiz no saludó a nadie, lo que provocó mucha expectativa en todos los que iban en la camioneta.

“Aunque la morra facture lo que facture pues aunque sea un saludito, pues ni saludó ni nada…” dijo Chuy

Foto: IG @soychuylopez

Chuy cuenta que Karely tenía prisa por irse

De acuerdo con el cantante, el contrato de Karely Ruiz incluían 4 horas de grabación, una historia de instagram y un Tiktok, sin embargo, Chuy recuerda que desde que llegó al lugar de la locación, la influencer llegó con una actitud muy pesada y su manager aviso que ya quería irse.

“Cuando llegó, traía la actitud de que ya se quería ir…así de qué rápido para irse, yo dije no va a querer grabar las 4 horas, en todo eso fue Samantha su manager la que decía eso”, contó Chuy

Pese a que hicieron todo lo que se les pidió, Chuy López asegura que se sentía muy incómodo pues cada vez eran más las exigencias, ya que incluso la manager de Karely no quería que se acercaran fanáticos a ella para tomarse fotografías.

Foto: IG @karelyruiz.of

Karely cobró 300 mil pesos por aparecer en un video

Por su parte Chuy aprovechó un momento que estuvo a solas con Karely para mostrarle un corrido que le escribió y que fue una atención de su parte para que se sintiera más cómoda y aunque ahí todo cambió un poco, luego se retomaron las grabaciones y la tensión siguió.

“Le llevé un corrido a la morra, ta’ perro el corridón…yo le quise dar la atención, pensé que la morra iba a ser más camarada, total que ya estando ahí se lo canté y si le gustó y dijo: ‘ya me vi bajándome de la mercedes con unos 20 mamados atrás’...”

Mira sus declaraciones a partir del minuto 32:20

¿Qué video grabó Karely Ruiz con Chuy López?

Luego de contar su mala experiencia al grabar con Karely Ruiz, muchos fanáticos se cuestionan de qué video se trata pues quieren darse cuenta si en alguna toma se puede apreciar todo lo que narró Chuy.

Y es que de acuerdo con Chuy, él no sintió que saliera bien el video, pues esperaba mucho más ya que creía que Karely Ruiz iba a ser mucho más accesible, sobre todo por el precio que pagó para que la influencer fuera la protagonista de “Noche de Shots”.

