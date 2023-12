Pepillo Origel despreció boleto para ver a Luis Miguel en concierto, prefirió regalarlo: "qué bueno que no fui"

Nuevamente el famoso periodista de espectáculos, Juan José Origel, conocido en la industria como "Pepillo", dio de qué hablar después de lanzar un fuerte comentario contra el cantante, Luis Miguel, quien durante la semana pasada ofreció varios conciertos en la Ciudad de México.

Fue en la reciente transmisión del programa "Con permiso" en donde el experto en temas de la farándula explotó de fuerte manera contra "El Sol de México", incluso ventiló que regaló su boleto a pesar de que era uno de los espectáculos más esperados en este 2024.

Pepillo Origel explota contra Luis Miguel

En uno de los segmentos del programa "Con permiso", Juan José Origel se sinceró con todos los televidentes para hablar de los conciertos que ofreció en la Ciudad de México. Dijo que tenía entradas para uno de los espectáculos, pero tomó la decisión de regalarlo.

Sin guardarse nada el exconductor del programa "La Oreja" y "Ventaneando" dijo que tenía una entrada para disfrutar del concierto de Luis Miguel, pero tomó la decisión de regalarlo, declaración que sorprendió a todos pues incluso su compañera Martha Figueroa dijo que se lo hubiera dado a ella.

"Regalé mi boleto", confesó "Pepillo" frente a todos.

Ante su inesperada declaración "Pepillo" Origel dijo que iba a ir a ver a Luis Miguel con un grupo de amigos, quienes no tuvieron la mejor de las experiencias pues frente a ellos había unas personas que no los dejaron disfrutar de la presentación. El periodista dijo que no se equivocó en dar su boleto.

"Qué bueno que no fui", sentenció.

Como era de esperarse las declaraciones de Juan José Origel no pasaron desapercibidas para nadie pues los fans dijeron que se equivocó en dar su boleto, otros aseguraron que hizo bien en regalarlo a un verdadero fan.