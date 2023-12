Marjorie De Sousa demuestra el bikini ideal para el 2024

Marjorie de Souza es una de las actrices más reconocidas de Latinoamérica. Nacida en Venezuela, la también modelo es considerada una de las mujeres más hermosas y elegantes del ambiente, con un carisma que le permite traspasar las pantallas y ganarse el cariño de un vasto público. A sus 43 años, impone tendencia con todo lo que usa y es una fuente de inspiración para mujeres de diferentes generaciones.

Quienes buscan en las redes sociales de Marjorie de Souza podrán verla con diferentes outfits con los que ostenta su hermosura en diferentes ocasiones y donde quiera que vaya. La nacida en Caracas no le teme a nada y busca las maneras de seguir sumando seguidores en las plataformas 2.0. Para eso debe subir las temperaturas de la manera que sea, pero afortunadamente no es algo que le cueste, ya que es dueña de una figura como no hay dos en el continente.

Marjorie De Souza posando. Fuente: Instagram

En las últimas horas, Marjorie de Souza compartió contenido en Instagram en el que presume el bañador ideal para mujeres mayores de 40 años y que hace que quienes lo usen se sientan de muchos años menos de los que dice su acta de nacimiento.

En traje de baño, Marjorie de Souza paralizó a sus fans

Marjorie de Souza no se aguantó y se enfundó en un sensual y candente bikini de color azul con el cual la modelo pudo marcar tendencia y presumir de su cuerpo que parece al de una adolescente a pesar de que está transitando sus 44 año de vida.

Marjorie De Souza posando. Fuente: Instagram

Mostrando también su abdomen de hierro Marjorie dejó que su storie de la red social de la camarita haga que más de uno de sus 10 millones de seguidores le regalen comentarios y seguro miles de likes.

