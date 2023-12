Toma asiento antes de saber por qué se pelearon Karol G y Ozuna

Si hay una canción que era súper esperada, esa era el remix de "Hey Mor", una canción que estaba planeado que saliera a finales del año pasado y tenía las voces de Karol G, Ozuna y Feid, quien canta en la versión original. Sin embargo, pese a los adelantos que ofreció Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre real del puertorriqueño, el hit nunca vio la luz, y los motivos no se habían conocido hasta ahora.

Durante un directo en su cuenta personal de Instagram, donde Ozuna posee más de 23.5 millones de seguidores, respondió al interrogante de muchos de sus fanaticos. "Nunca va a salir. Karol G me regañó porque subí un preview y me sentí regañado. Lloré, sufrí y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo", comenzó narrando.

Karol G no perdona a Ozuna

Además, Ozuna confesó que Karol G “tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía y subí un preview. Creo que eso no le gustó, se molestó conmigo, no me habla". Las palabras del cantante están dando la vuelta al mundo a la vez que la ex de Anuel AA celebra de su gran presente en los escenarios y alfombras rojas del mundo.

En redes sociales atacaron a Karol G por su conducta contra Ozuna

Si bien muchos apoyan la decisión de La Bichota de no continuar con el lanzamiento del remix de "Hey mor", por lo hecho por Ozuna, otros la criticaron por estar "agrandada" y no considerar que pudo tratarse de un acto involuntario de su colega.

"Está a un nivel fuerte ella y eso le da el derecho a ser reservada con su profesión y si se hace un acuerdo de confidencialidad, es tu palabra la que falla", "Se le subió la fama a la cabeza al títere", "Se le están subiendo los premios" o "La Bichota siempre de agrandada", fueron algunos de los mensajes que se dieron a conocer de parte de los fans de Ozuna.

