“La Sociedad de la Nieve”: hace monumento a la unidad

Carlos Miguel Páez Rodríguez tenía 18 años cuando el avión FAU 571 en el que viajaba, con otros compañeros del equipo uruguayo de rugby Old Christians, se estrelló en los Andes en 1972, Carlitos, como lo llamaba su familia, se aferró a la vida con los más de 30 sobrevivientes de ese primer impacto, pero tras 72 días en la nieve, sólo fueron rescatados 16 jóvenes.

Para lograr sobrevivir, Páez y sus compañeros tuvieron que hacer cosas que los enfrentaron contra sus creencias, pero sabían que sólo así podían mantenerse a salvo. Toda esta odisea se ha narrado en 26 libros, nueve documentales y dos filmes, pero ahora Carlitos presenta un nuevo largometraje: “La Sociedad de la Nieve”, del director Juan Antonio Bayona y que se verá en Netflix, con el que hace un homenaje a la vida y un llamado a la unión.

“Espero que esta película sea un punto final de la historia y creo que queda un buen testimonio para las generaciones siguientes. Además, viene en un muy buen momento, porque hay mucha lucha entre palestinos y judíos, entre ucranianos y rusos; hay bastante división, aquí mismo en México hay mucha grieta política. Entonces creo que este material es un monumento a la unidad”, detalló.

Para Páez este nuevo trabajo dignifica completamente tanto a los sobrevivientes, como a las 29 personas que fallecieron en este trágico accidente, 11 al instante del choque y 18 más, mientras esperaban el rescate.

“Cuando los sobrevivientes y las familias de nuestros compañeros que no regresaron vimos por primera vez la película todos juntos en la misma sala, dimos un gran aplauso al final, con un aplauso, que de recordarlo ahora, todavía me emociona mucho, porque estábamos a la espera de a ver qué pasaba, ya que de alguna manera en estas circunstancias se genera una grieta natural entre los que vivieron y los que no, pero aquí a todos nos gustó el resultado”, mencionó.

En esta nueva entrega todos los involucrados tienen protagonismo, de hecho la historia es narrada por Numa Turcatti, quien sobrevivió al impacto y fue uno de los que encabezó expediciones los primeros días, pero una herida en su pierna, que después se convirtió en infección, terminó con su vida, la cual para ese entonces, ya había inspirado a muchos de sus acompañantes, ya que él no era parte del equipo, iba como invitado.

A Turcatti lo representa el actor uruguayo Enzo Vogrincic, a quien Páez elogió por su increíble trabajo, pero el mismo Carlitos actúa en la cinta, ya que Bayona le pidió que interpretara a su papá, el famoso pintor y escultor Carlos Páez Vilaró, quien fue el encargado de dar a conocer el nombre de los 16 sobrevivientes, y quien nunca dejó de buscar a su hijo.

Este trabajo se estrenará en Netflix en enero próximo.

Páez tomó terapia al regresar del accidente y pudo seguir su vida.

Trabajó como agricultor y después se volvió publicista.

A partir del año 2000, ha dado varias conferencias sobre lo que vivió en el accidente.

Interpretar a su papá fue un gran reto, por la figura histórica que era.

144 minutos dura la cinta.

14 de diciembre sale en algunos cines.

600 horas de filmación tienen.

PAL