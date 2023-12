Karla Souza, una pionera en la industria

Karla Souza ha traspasado fronteras y ahora regresar a casa con la finalidad de generar oportunidades para sus colegas y nóveles cineastas y eso la ha convertido en una pionera en la industria, además de ser una talentosa actriz, quien logró un lugar en el exclusivo círculo formado por la showrunner Shonda Rhimes, en la popular serie How To Get Away With Murder.

Karla retornó a casa y lo hizo de una manera magistral gracias a su trabajo en La caída, de Lucía Puenzo, una película que aborda el abuso psicológico y físico al que están sometidas muchas mujeres en el deporte mexicano.

“Creo que con La caída me presenté de una manera distinta al medio cinematográfico nacional. Lo más difícil fue que paradójicamente yo había sido humillada en el pasado por el tema que abordamos en específico en esta película. Recuerdo que no quería regresar a México y que me sentía muy mal. Para mí fue sumamente importante el poder hacer esta película y profundizar en la temática”, dijo en entrevista Souza quien recientemente ganó el Emmy Internacional.

Karla conjunto con Moet & Chandon y la colaboración de cineastas como Manolo Caro y Kyzza Terrazas han creado una imaginaria incubadora de guiones que permite a todo tipo de público mexicano el poder tener acceso directo al quehacer cinematográfico.

"Cuando como artista no estás conectado en este medio te enfrentas a los clásicos boy´s clubs que son los círculos de relaciones sociales dentro del cine. Las nuevas generaciones no tienen esta palanca que les permite entender cómo son las cosas realmente en la industria y saber si sus respectivas ideas son viables o no. Cuando salí de la escuela me enfrenté a este abismo, no tenía ningún contacto”, reconoce la actriz al rememorar sus inicios.

“Este año se abrió una convocatoria para cualquier persona, no solamente jóvenes, para inscribir sus respectivos guiones con el objetivo de que la idea se convierta en una película en forma. Llegaron muchísimos libretos muy buenos, tenía el prejuicio de que trabajaríamos el doble y para nada, todo resultó muy novedoso”, comentó.

