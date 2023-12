Jenni Rivera vs Graciela Beltrán: así surgió la rivalidad entre las cantantes

Como cada sábado, ha sido publicada una nueva entrevista del periodista especializado en espectáculos Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino” y en esta ocasión el entrevistado fue el señor Pedro Rivera, quien durante la conversación recordó como tuvo que trabajar en Estados Unidos de distintas formas y en diferentes oficios hasta que consiguió el dinero necesario para invertir en su compañía musical Cintas Acuario.

A pesar de que Don Pedro Rivera no tenía ningún tipo de conocimientos respecto a la música, pues su último grado de estudios fue hasta cuarto de primaria, lo cierto es que tuvo la destreza necesaria para fundar su propia disquera, a través de la cual dio difusión e impulsó la carrera de diversos artistas, entre ellos Chalino Sánchez, Graciela Beltrán y sus hijos Lupillo y Jenni Rivera.

Seguir leyendo:

El papá de Jenni Rivera estrena romance, una mujer más joven que él le robó el corazón

Ella es la única mujer del regional mexicano con la que Jenni Rivera grabó un dueto

¿Conocías esta rivalidad? (Foto: Especial)

¿Cómo nació la rivalidad entre Jenni Rivera y Graciela Beltrán?

El padre de la dinastía Rivera recordó que a pesar de que al inicio fue difícil, con el tiempo su compañía fue creciendo, esto gracias a que apostaba por artistas a los que les veía estrella, fue así que Julia Beltrán se acercó a Don Pedro para que grabaran a Gracielita Beltrán, fue aquí donde empezaron a trabajar juntos, sin imaginar el éxito que se vendría.

Fue al tocar el tema de Graciela que Gustavo Adolfo le preguntó a Pedro Rivera cómo nació la rivalidad entre “La Diva de la Banda” y “La reina del pueblo”, pues en más de una ocasión se supo que las famosas eran de algún modo competencia, esto a pesar de que sus estilos musicales tenían el sello personal de cada una.

“Jenni y Graciela se querían mucho al principio, pero ya después cambió (…) Graciela ya era una estrella y Jenni empezaba, vendíamos muchos discos de ella, y entonces en una presentación que tuvo un día en el norte iban a estar las dos cantando, Jenni estaba en escenario y no sé por qué se pelearon ahí, pero el chiste es que Graciela no se pensaba subir al escenario hasta que no se bajara Jenni y ahí empezaron ya con la competencia, aunque Jenni ahí todavía no era competencia de Graciela”, reveló.

El papá de Jenni además recordó que la joven conocida como “La Diva de la Banda” siempre mostró gran deseo por dedicarse al gremio musical a pesar de las adversidades, por lo que a diferencia de sus hermanos, ella salía a buscar oportunidades por su propia cuenta.

“De repente Jenni aprendió a hacer canciones y ya luego yo la grabé, aunque al inició no hubo éxito, pero como le gustaba mucho el ambiente, pues cuando salía de trabajar se cambiaba y se iba a los bares a buscar oportunidad hasta que fue poco a poco haciéndose de renombre y entonces ya empezaba a cantar”, recordó el empresario y también músico.

fal