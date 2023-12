3 Signos Zodiacales que son compatibles con Jungkook de BTS según su día de nacimiento

Jungkook de BTS se enlistó en el servicio militar obligatorio tras debutar con su álbum "Golden". El menor de los integrantes acompañó al resto de sus compañeros al ejército para volver a reunirse con sus fans hasta el 2025, además, rompió grandes récords con su debut como solista.

Con tan solo 15 años, Jungkook logró debutar en BTS y se ganó el apodo de "Golden Maknae", pues a pesar de su edad logró destacar con un gran talento y sorprendió a sus compañeros. Desde entonces ha destacado por sus composiciones y su capacidad vocal a lo largo de su carrera y no es para menos, pues nació bajo el signo de Virgo.

El cantante ha demostrado tener una gran energía regida por el fuego, ya que es muy bueno y apasionado en todo lo que hace. Jungkook de BTS nació el 1 de septiembre de 1997 y actualmente tiene 26 años, siendo el menor de dos hermanos. Descubre si eres compatible con el idol según tu día de nacimiento.

Sigue leyendo:

Descubre si eres compatible con Jungkook de BTS

Hay dos fases bien diferenciadas en las relaciones con los Virgo. El inicio de la misma, cuando muestran una imagen fría y de desinterés, como si nada les importase, fruto de la coraza que se crean para que sus sentimientos no salgan heridos. Y cuando comienzan a confiar. Les cuesta mucho hacerlo pero, una vez que deciden lanzarse a la piscina, bucearán hasta el fondo y no se irán. Lo único que nunca perdonarán es una mentira. Son muy leales, a un nivel superior a los demás, y no pasan ni una. Además, si deciden marcharse, no esperes que vuelvan. Puede intentarlo una vez más, dos y hasta tres. Pero una vez que cierran la puerta, es para siempre. Por cierto, no te preocupes si son poco afectuosos. Así es de dura la vida, te dirían ellos.

Aries

Este signo nació entre el 21 y el 19 de abril, por lo que el número 1 y 9 tienen grandes significados en su relación con Virgo. Si naciste el primero del mes, el día nueve o alguna combinación que los incluya como el 11, 19 o 29 tu compatibilidad con Jungkook de BTS puede ser difícil de mantener, ya que al querer ser los primeros en todo pueden llegar a chocar o competir entre sí, lo que les provocará discusiones.

Por otro lado, también pueden tener mucha atracción entre sí, aunque también pueden demandar mucha atención uno del otro. Sin embargo, pueden compartir intereses entre sí al tener una gran capacidad mental y de observación en diferentes ámbitos.

Leo

Si naciste del 23 al 22 de agosto entonces este tendrás una gran compatibilidad con Jungkook de BTS, recuerda que también las combinaciones 1 y 2, 1 y 3, se toman en cuenta. Compartes un gran lazo con el idol, ya que ambos toman la iniciativa en su relación. También son propensos a apoyarse entre sí para lograr lo que se propongan, tendrán un entendimiento a varios niveles.

Piscis

Finalmente, si naciste en este signo que va del 19 de febrero al 20 de marzo, entonces la combinación del número 1, 2 y 9 te indicará la compatibilidad que tienes con Jungkook de BTS según tu día de nacimiento. Si naciste en estos días eres muy compatible con el idol, pero puedes tener ciertos roces al querer ser el número uno, aunque también comparten cierto apoyo al tener intereses en común. También tendrán una gran comunicación al tomar la iniciativa entre los dos.