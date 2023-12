Gloria Trevi y Sergio Andrade: así han cambiado a más de 20 años de ser acusados del clan

Este jueves 28 de diciembre, Gloria Trevi vuelve a ser noticia, esto debido a que se dio a conocer a través de un comunicado de prensa que la cantante mexicana denunció de manera formal a Sergio Andrade, quien fue su manager y pareja sentimental hace varios años.

De acuerdo con lo que se sabe, respecto a la demanda que emprendió Trevi en contra de Andrade son 9 los cargos de los que lo acusa, además señala que fue brutalmente golpeada y agredida sexualmente por el productor musical. En esta ocasión te mostraremos cómo han cambiado físicamente tanto la cantante como quien fuera su manager a lo largo de todos estos años.

Sigue Leyendo:

Gloria Trevi procede legalmente contra Sergio Andrade, estos son todos los cargos en contra de su exmánager

Así ha cambiado la vida de Gloria Trevi y Sergio Andrade.

Foto: YT La Historia del espectáculo

Antes y después de Gloria Trevi

Luego de haber estado casi cinco años en prisión, Gloria Trevi se dispuso a retomar su carrera, pues antes de ser detenida, Trevi conquistó las listas de popularidad de la década de los 90’s con temas como “Pelo Suelto”,”DR. psiquiatra”, “Con los ojos cerrados”, “Papa sin catsup”, entre muchas otras más.

Debido a lo anterior es que Trevi comenzó desde cero, pues al ser señalada de pertenecer al llamado “Clan Trevi Andrade”, no le iba a ser sencillo, sin embargo, y contra todo pronóstico, la cantante nuevamente comenzó con su carrera y tuvo el apoyo de millones de fanáticos quienes poco a poco, de nuevo la catapultaron a los primeros lugares de popularidad.

Gloria Trevi era una de las cantantes más famosas de los 90's.

Foto: Agencia México

Entre los años 2004 y 2007 lanzó dos discos: “Como nace el universo” y “La Trayectoria”, de estas producciones se desprenden temas como “En medio de la tempestad”, la cual presuntamente es la última canción que le dedicó a Sergio Andrade, “El Domador”, “Eres un santo” y el exitoso tema “Todos me miran”, el cual se ha convertido en un himno para la comunidad LGBTTIQ.

Siguió el disco “Una rosa blu”, de donde se desprenden los temas: “Cinco Minutos”, “Pruébamelo”, “El favor de la soledad” y “Lo que una chica por amor es capaz”.

Tras esta exitosa producción musical siguieron 5 discos más y su bioserie, la cual fue producida por Carla Estrada y salió a la luz este 2023, en donde por primera vez habla de todo lo que vivió con Sergio Andrade.

Actualmente, Gloria sigue en el gusto del público

Foto: IG @gloriatrevi

El antes y el después de Sergio Andrade

De ser el productor más famoso de la década de los 80’s y 90’s, la decadencia de Sergio Andrade llegó con su detención en el año 2000 en Río de Janeiro al ser acusado de corrupción de menores, y otros delitos.

Luego de pasar 7 años y 10 meses en el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Chihuahua, Sergio Andrade salió de prisión, sin embargo a diferencia de Gloria Trevi, jamás pudo retomar su vida con normalidad.

El productor no pudo recuperar su carrera

Foto: YT Sergio Andrade

Y es que, el productor musical quiso regresar a la escena musical al abrir su canal de Youtube en donde compartió sus composiciones y producciones musicales, las cuales no tuvieron ningún tipo de apoyo, sin embargo, desde hace varios años no se sabe nada sobre Sergio Andrade ya que no ha vuelto a publicar nada.

Pese a lo anterior, diversos medios de comunicación han reportado que el productor musical actualmente vive en Cuernavaca, Morelos, y que presuntamente se gana la vida al dar clases de música.