Daniel Bisogno recibe fuerte amenaza y temen por su continuidad en “Ventaneando”

Durante las últimas horas el nombre de Daniel Bisogno ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que recibió una fuerte amenaza de Pedro Ferriz Híjar, quien incluso recurrió a su amistad con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, para mediar la situación, por lo que se puso en tela de juicio la continuidad de “El Muñeco” en “Ventaneando”, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre esta controversia que ha sacudido a toda la industria del entretenimiento.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que todo este escándalo tiene sus orígenes a principios del 2020 cuando Daniel Bisogno presentó en “Ventaneando” una publicación de la revista TVNotas en la que se acusa a Pedro Ferriz Híjar de haber sostenido una relación extramarital con un travesti, motivo por el que se habría separado de su entonces esposa, Alexandra Stergios y dicho fragmento del referido programa recientemente llegó a manos del periodista, quien sin pensarlo se lanzó contra “El Muñeco” a través de un video en el que lo amenazó.

Daniel Bisogno recibe fuerte amenaza de Pedro Ferriz Híjar

Luego de citar el referido video, Pedro Ferriz Híjar se lanzó contra Daniel Bisogno y le dio directo a la yugular pues para empezar solicitó la intervención de Ricardo Salinas Pliego en este delicado asunto, además, señaló que el conductor de “Ventaneando” es quien realmente ha tenido un escándalo sexual y para cerrar le mandó una fuerte amenaza.

“Me acaban de mandar un video de Daniel Bisogno en donde está hablando de un escándalo que una vez me armó la revista TVNotas hablando con total sorpresa de cómo me habían cachado con una transexual en la cama y yo realmente le quiero mandar este video a mi amigo Ricardo Salinas, Ricardo, no puedes permitir que tus conductores digan este tipo de estupideces, porque al único que yo estoy enterado que le rompieron el cu… que un prostituto lo dejó madreado en el hospital fue a ti Daniel y te digo una cosa, Daniel, tú estás sufriendo las consecuencias de lo que es tu lengua, de lo que son tus mentiras, de los que son tus calumnias.

El día que te vea Daniel, ese día espero que tengas esos mismos hue… con los que dices las cosas para decírmelo en mi cara, y a ver de a cómo nos toca, porque sabes qué Daniel, tienes un oficio miserable, eres un hombre que se dedica a mentir, eres un hombre que no tiene palabra y sabes qué, también te faltan hue…” fueron las palabras con las que Pedro Ferriz Híjar se lanzó contra el colaborador de Pati Chapoy.

Ricardo Salinas aseguró que se hará cargo personalmente de esta situación con Daniel Bisogno. Foto: X: @pedroferriz3

Cabe mencionar que, hasta el momento Daniel Bisogno no se ha pronunciado respeto a las amenazas de Pedro Ferriz Híjar, sin embargo, en plataformas digitales se ha especulado que podría tener una seria charla con Ricardo Salinas Pliego pues el empresario respondió en la publicación del periodista que se haría cargo personalmente de dicha situación, lo cual, dio pie a que se pusiera en tela de juicio la continuidad de “El Muñeco” en “Ventaneando”.