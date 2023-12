Juan Gabriel le propuso matrimonio tres veces a Aida Cuevas, pero fue rechazado por estos motivos

Hasta hace unos días se sabía que entre Juan Gabriel y Aida Cuevas solo había una amistad más que cercana, sin embargo, recientemente trascendió que la relación entre ambos cantantes pudo haber ido más allá pues “La Máxima Representante de la Música Ranchera” reveló que recibió tres propuestas de matrimonio de “El Divo de Juárez”, sin embargo, todas y cada una de ellas fueron rechazadas por fuertes e importantes motivos por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Estas declaraciones de Aida Cuevas fueron vertidas durante una entrevista que le concedió a Anette Cuburu para su canal de YouTube y durante la charla, la cantante señaló que conoció a Juan Gabriel cuando tenía tan solo 19 años y desde entonces nunca dejaron de interactuar, incluso, la cantante señaló que lo que más extraña de “Juanga” son sus cariñosos textos.

Sigue leyendo:

Respira profundo antes de ver el icónico bikini con el que Rocío Dúrcal se adelantó a su época: FOTO

Valeria Cuevas demuestra el traje de baño más chic en la temporada

¿Por qué Aida Cuevas rechazó las propuestas de matrimonio de Juan Gabriel?

Aida Cuevas señaló que las propuestas de matrimonio que le hizo Juan Gabriel fueron durante y posterior a su tormentosa relación con Uriel Alatriste, con quien estuvo casada ocho años y procreó a su hijo Rodrigo, quien a su vez es ahijado del “Divo de Juárez”, y la cantante recordó que durante esta época de su vida sufrió todo tipo de maltratos, sin embargo, el también compositor se convirtió en un gran apoyo por lo que el cariño entre ambos se hizo mayúsculo.

De acuerdo con las palabras de Aida Cuevas, la primera vez que rechazó a Juan Gabriel se debió a que todavía estaba casada, mientras que en la segunda ocasión señaló que antepuso la amistad sobre cualquier cosa y en la tercera ocasión, señaló que no quería ser catalogada como “la esposa de Juan Gabriel”, lo cual, hubiera sido negativo para su carrera artística.

Juan Gabriel y Aida Cuevas tuvieron una relación más que cercana. Foto: IG: aidacuevasoficial

“Primero (lo rechacé) porque yo estaba casada, la segunda por nuestra amistad y la tercera vez porque él me pregunto: ‘a ver mi reina, ¿por qué no se quiso casar conmigo?’ a lo que respondí, ‘porque si me hubiera casado con usted siempre hubiera sido la esposa de Juan Gabriel y nunca hubiera sido Aida Cuevas’”, reveló la cantante, quien señaló que “El Divo de Juárez” quedó satisfecho con su respuesta.

Es importante señalar que, durante esta misma entrevista, Aida Cuevas señaló que no tiene la certeza de que Juan Gabriel estuviera enamorado de ella, sin embargo, de lo que sí está segura es que el intérprete de éxitos como “Querida” y “Amor eterno” quería protegerla y brindarle seguridad.

Aida Cuevas rechazó tres propuestas de matrimonio de Juan Gabriel. Foto: IG: aidacuevasoficial

“Él en su momento me dijo: ‘cásese conmigo, yo veo por usted y por el niño’, no puedo decir si estaba enamorado de mí o si quería hacer una familia o solo me quería ayudar, pero él me lo ofreció tres veces”, culminó su relato Aida Cuevas, quien como se dijo antes, fue una de las amigas más cercanas a Juan Gabriel a lo largo de toda su vida, asimismo, la cantante señaló que todavía guarda algunos de los mensajes donde Alberto Aguilera, como realmente se llamaba “El Divo de Juárez”, se refiere a ella con mucho cariño.