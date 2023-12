BTS habla de su separación antes de su servicio militar y revelan la razón de su decisión

BTS ya completó el ingreso de sus integrantes al servicio militar obligatorio y no será hasta el 2025 cuando las fans vuelvan a reunirse con el grupo. El ARMY despidió a los últimos cuatro miembros que terminaron por irse al ejército, quienes dejaron varios contenidos preparados para sus fans.

Jimin de BTS estrenó una nueva canción como un regalo para sus fans, mientas que algunas plataformas de streaming lanzaron el nuevo documental de Bangtan. Se trata de Monuments: Beyond The Star, que se puede ver en Disney Plus, pues ya se estrenaron los primeros episodios.

El nuevo documental de BTS retrata la historia nunca antes vista o contada por los integrantes del grupo, como la separación a la que se enfrentaron debido al precio de la fama con el que e enfrentaron.

No es un secreto que BTS renovó recientemente su contrato con HYBE, aunque el actual aún está en curso. Esto lo hicieron por adelantado, ya que se ausentarán por le servicio militar y quisieron asegurarle al ARMY que seguirán juntos en el futuro. Sin embargo, los integrantes confesaron que pensaron en la separación del grupo y revelaron la razón detrás de su decisión.

En el documental BTS: Monuments: Beyond The Star, cada uno de los integrantes ofreció una entrevista individual nunca antes vista donde hablaron de la fama que recibieron después del 2017, pues no creían que fueran a llegar tan lejos; sin embargo, no estaban preparados para enfrentar la presión que exigía su popularidad.

BTS habló por primera vez de su separación, pues no querían renovar su contrato: "tuvimos discusiones sobre si renovar o no", explicó V. Su compañero Jimin agregó que aunque el trato de la empresa no era tan malo, los integrantes tenían opiniones diferentes sobre continuar en el grupo.

Pensamos en dejarlo... era mucha presión, tuvimos miedo

Jin de BTS confesó que incluso se sentía apático después de las presentaciones, mientras que Suga reveló que pensaron en dejarlo todo, pues ya no querían hacer nada.