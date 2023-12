“Cristina Pacheco salió a las calles de México y le dio voz, a los que no tenían voz”, las sinceras palabras del escritor Enrique Krauze

La tarde de este jueves 21 de diciembre el periodismo se vistió de luto por la muerte de Cristina Pacheco a los 82 años de edad. Figuras del espectáculo han externado sus condolencias, entre ellos el historiador Enrique Krauze que reconoció la trayectoria de la también conductora y las historias que contó en televisión con el programa “Aquí nos tocó vivir”.

Sigue leyendo: Así fue el día que Cristina Pacheco hizo cantar "Cenizas" a Jacobo Zabludovsky

Enrique Krauze reconoce trayectoria de Cristina Pacheco

En un encuentro con los medios retomado por El Heraldo de México, el también ensayista mexicano habló sobre la labor de la escritora a través de su programa contando un sinfín de historias: “Cristina fue la periodista del pueblo. Cristina le dio voz a los que no tenían voz, de una manera casi religiosa, apostólica, ella ejerció la caridad como periodista, dándole voz a la gente yendo a sus pequeños negocios, a una panadería, a decirle a esa persona ‘tú eres importante’".

Añadió: “Dedicó su vida a eso, no sólo en lo que escribió, si no en la televisión. Es un milagro haberla tenido y haber tenido una persona así, además de todo una compañera del gran escritor mexicano José Emilio Pacheco, pero ya están juntos (…) Me duele mucho porque es una amistad de cincuenta y tantos años, era luminosa, plantada, segura, pero sobre todo segura de su camino”.

Te puede interesar:

¡Nadie como ella! Así fue el legado de Cristina Pacheco en la cultura y el periodismo en México